Inter-Napoli: ecco chi sarà l’arbitro. La designazione completa

Sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, a dirigere Inter-Napoli, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Il big match è in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza di San Siro, teatro di una sfida che promette spettacolo e grande intensità.

La designazione completa per Inter-Napoli

Per un incontro di cartello, l’AIA ha scelto una squadra arbitrale di esperienza. A coadiuvare Doveri lungo le linee laterali ci saranno Alassio e Colarossi, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Colombo. In sala Var opererà Di Bello, con Di Paolo nel ruolo di assistente Var.

Una designazione che non passerà inosservata, vista l’importanza della partita e il peso dei punti in palio nella corsa ai vertici della classifica. L’attenzione sarà massima anche sul fronte arbitrale, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per gli equilibri del campionato.