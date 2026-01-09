Vesuvio Live

Inter-Napoli: ecco chi sarà l’arbitro. La designazione completa

Gen 09, 2026 - Michele Massa

Chi sarà l'arbitro di Parma-Napoli in programma domenica sera

Sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, a dirigere Inter-Napoli, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Il big match è in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza di San Siro, teatro di una sfida che promette spettacolo e grande intensità.

La designazione completa per Inter-Napoli

Per un incontro di cartello, l’AIA ha scelto una squadra arbitrale di esperienza. A coadiuvare Doveri lungo le linee laterali ci saranno Alassio e Colarossi, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Colombo. In sala Var opererà Di Bello, con Di Paolo nel ruolo di assistente Var.

Una designazione che non passerà inosservata, vista l’importanza della partita e il peso dei punti in palio nella corsa ai vertici della classifica. L’attenzione sarà massima anche sul fronte arbitrale, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per gli equilibri del campionato.

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".