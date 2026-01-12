Calciomercato Napoli, Raspadori spera in un ritorno in azzurro, Lang verso l’addio

In un momento così delicato per il Napoli, con tanti giocatori fuori per infortunio, il mercato di Gennaio diventa davvero un’opportunità da sfruttare, chiaramente bilanciando le entrate con qualche inevitabile uscita: ecco le ultime su Noa Lang e Raspadori.

Nonostante le defezioni avute da Conte in questi mesi, c’è anche chi si ritiene assolutamente insoddisfatto del minutaggio concessogli fino ad ora, come Noa Lang, che ieri sera nonostante l’assenza di Neres ha comunque ricevuto una nuova bocciatura essendo stato relegato alla panchina.

Napoli, le ultime su Raspadori e Lang

Come sappiamo, questo mercato per il Napoli sarà molto complicato causa nuove regole che vanno a stringere ancora di più le possibilità in entrata del Napoli che per effettuare acquisti dovrà, verosimilmente, dedicarsi prima alle cessioni.

Fra le cessioni plausibili, oltre a quelle di Lucca e Mazzocchi, nelle ultime settimane sta sempre più prendendo piede l’idea di una separazione prematura con Noa Lang causa insoddisfazione dell’olandese in questi suoi primi 6 mesi a Napoli.

L’ex PSV ha ricevuto una sonora bocciatura nella giornata di ieri, tuttavia nelle ultime ore devono essergli arrivati anche tanti messaggi evidentemente critici nei suoi confronti fino a fargli postare su Instagram questa frase: “quello che odiano di te, manca a loro, continua a brillare”.

Insomma, la tensione al momento è ai massimi storici e proprio per questo alcune società turche, su proposta dei suoi agenti hanno chiesto informazioni al Napoli, tra queste ci sono il Fenerbahce ed il Besiktas.

La situazione Raspadori

D’altra parte troviamo un Giacomo Raspadori che da un lato sembra aver trovato da tempo l’accordo di massima con la Roma, sia tra i club sia con il giocatore, dall’altro però avrebbe mostrato interesse circa un suo ritorno al Napoli.

Infatti, l’ex Sassuolo alla Roma di Gasperini preferirebbe un ritorno in azzurro, però chiaramente ciò necessiterebbe di un accordo fra i club, che al momento non c’è, e di un accordo contrattuale con il giocatore che invece sembra molto più facile da trovare.

Al momento la situazione sembra essere questa: Raspadori ha messo in stand-by la Roma per aspettare un’eventuale offerta del Napoli, tuttavia in assenza di segnali a stretto giro in questo senso, il giocatore sarebbe pronto ad accasarsi alla Roma.

In conclusione, il Napoli sta lavorando attualmente a molte situazioni diverse, sia in entrata che in uscita, tuttavia al momento le due situazioni principali, ossia l’uscita di Lang ed il sogno Raspadori sono interconnesse ed una, l’arrivo di Raspadori, non può avvenire senza l’altra, l’addio di Lang.