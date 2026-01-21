La Gazzetta contro il Napoli: “Una Champions orrenda, non merita i play-off”

Il Napoli rischia seriamente l’eliminazione dalla Champions League. È questo il giudizio netto dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza senza sconti il percorso europeo degli azzurri e il pareggio contro il Copenaghen come punto di svolta negativo della stagione continentale.

L’attacco al Napoli della Gazzetta dello Sport

Secondo il quotidiano rosa, le chance di qualificazione del Napoli appaiono ridotte al minimo, soprattutto alla luce dell’ultima prestazione: “Il Napoli ha un piede fuori dalla Champions”. Un’affermazione che trova fondamento nel match di ieri sera, quando gli azzurri non sono riusciti a superare un avversario sulla carta abbordabile e rimasto in inferiorità numerica per oltre un’ora.

La Gazzetta sottolinea tutte le difficoltà che attendono la squadra di Antonio Conte nell’ultimo turno: “Se ieri sera non ha battuto il modesto Copenaghen, in dieci giocatori per oltre un’ora, non si capisce come possa superare il Chelsea all’ultima giornata, mercoledì 28 al Maradona. E se anche ci riuscisse, quei tre punti potrebbero non bastare. Formalmente il Napoli è ancora dentro i playoff, grazie al 23° posto, ma le partite di oggi possono cambiare la classifica. A dirla tutta, la squadra di Antonio Conte non meriterebbe l’accesso agli spareggi, perché ha giocato una orrenda prima fase di Champions”.

Un’analisi severa che riflette il momento complicato del Napoli in Europa. Il destino degli azzurri resta appeso a un filo e non dipende più soltanto dai propri risultati, mentre la prestazione complessiva nella prima fase continua ad alimentare dubbi e critiche sul reale valore mostrato in Champions League.