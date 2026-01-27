ULTIM’ORA/ L’AIA promuove Mariani dopo Juve-Napoli: “Prestazione ritenuta positiva”

La pesante sconfitta del Napoli allo Stadium continua a far parlare, non solo per il risultato maturato sul campo, ma soprattutto per un episodio chiave del primo tempo che ha acceso le polemiche. Sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, un contatto in area tra Bremer e Hojlund ha scatenato le proteste del Napoli, rimaste però inascoltate dall’arbitro Mariani.

La scelta annunciata dalla Gazzetta dello Sport su Mariani

Nel dettaglio, il difensore bianconero ha cinto con il braccio il collo dell’attaccante azzurro all’interno dell’area di rigore. Un intervento giudicato regolare dal direttore di gara, che ha lasciato proseguire l’azione interpretando la caduta di Hojlund come accentuata. Una decisione che ha inevitabilmente alimentato il malcontento in casa Napoli, considerando il momento della partita e l’importanza dell’episodio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che anticipa l’orientamento dell’AIA e del presidente Rocchi, la direzione di gara di Mariani è stata comunque valutata positivamente nel suo complesso. Nonostante ciò, proprio l’episodio Bremer-Hojlund resta un punto critico nell’analisi arbitrale del match.

Dai vertici arbitrali, infatti, trapela come il difensore della Juventus si sia sostanzialmente disinteressato del pallone, cercando piuttosto un contatto irregolare sull’avversario. Un gesto iniziale che, pur non sanzionato in campo, presentava elementi tali da poter giustificare la concessione di un calcio di rigore. Un dettaglio non di poco conto, che pesa ancora di più in una gara già segnata da un risultato pesante per gli azzurri e che continua ad alimentare il dibattito nel post-partita.