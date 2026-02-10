Museo, skybox e terzo anello: tutte le novità del “nuovo stadio Maradona”
Feb 10, 2026 - Michele Massa
Nuovo stadio Maradona
Si torna a parlare del futuro dello stadio Diego Armando Maradona e del restyling in vista di Euro 2032. A fare il punto è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che rilancia uno scenario ambizioso e profondamente rinnovato per l’impianto di Fuorigrotta.
L’idea al vaglio prevede uno stadio completamente rifatto secondo criteri green, con una capienza che potrebbe arrivare fino a 65mila posti a sedere. Tra le novità principali, la realizzazione di skybox e field box, oltre agli spalti avvicinati al terreno di gioco e alla eliminazione della pista di atletica, per adeguare l’impianto agli standard UEFA più moderni.
Il progetto non riguarderebbe soltanto l’interno dello stadio. All’esterno è infatti prevista la creazione di circa 2mila posti auto aggiuntivi, insieme a nuovi spazi commerciali integrati nella struttura. Tra le ipotesi più suggestive spicca anche la realizzazione di un Museo di Maradona all’interno dello stadio, un omaggio permanente al simbolo più grande della storia azzurra.
Secondo il quotidiano, queste prospettive starebbero iniziando a interessare concretamente il presidente del Napoli. Il numero uno del club potrebbe infatti stipulare, in qualsiasi momento, un accordo di concessione con il Comune di Napoli anche della durata di 99 anni, con tanto di cessione del diritto di superficie.
Un passaggio chiave che potrebbe aprire la strada a un coinvolgimento diretto del Napoli nella gestione dello stadio, trasformando il Maradona in un impianto di nuova generazione, pronto per Euro 2032 e centrale nel futuro sportivo ed economico del club e della città.