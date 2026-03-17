Il figlio di Kevin incanta nel calcio giovanile campano: chi è Rome il piccolo di casa De Bruyne
Mar 17, 2026 - Redazione
Kevin De Bruyne si riprende la scena con una prestazione brillante contro il Lecce e si prepara ora a tornare titolare. Ma mentre il talento del fuoriclasse illumina il campo, in Campania c’è già qualcuno pronto a seguirne le orme: suo figlio Rome.
Il piccolo De Bruyne cresce al Real Casarea
A raccontarlo è Il Mattino, che dedica un focus al giovane Rome De Bruyne, classe 2018, già protagonista con il Real Casarea. Nonostante la giovanissima età, il bambino si allena stabilmente tre volte a settimana con compagni più grandi, dimostrando personalità e qualità fuori dal comune.
Le sue caratteristiche ricordano da vicino quelle del padre: capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, visione di gioco e anche una certa facilità nel trovare la porta, spesso con gol di notevole fattura. Le sue giocate vengono condivise dalla madre Michele, che documenta i progressi del piccolo talento.
A bordo campo, senza mai voler attirare l’attenzione, c’è spesso anche Kevin De Bruyne. Il campione belga segue gli allenamenti del figlio con discrezione, lasciandogli spazio e vivendo da lontano i suoi primi passi nel calcio.
Un doppio presente e, forse, un doppio futuro: mentre Kevin si prepara a tornare protagonista tra i grandi, Rome inizia già a far parlare di sé.