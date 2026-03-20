I 28 convocati di Gattuso per i play-off Mondiali: ci sono 4 giocatori del Napoli

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati dell’Italia per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, un passaggio decisivo per il futuro degli Azzurri dopo le recenti delusioni. La squadra si radunerà a Coverciano per preparare la semifinale contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo a Bergamo: una gara da dentro o fuori che potrebbe portare alla finale contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

Tra le principali novità spicca la prima convocazione di Marco Palestra, giovane difensore del Cagliari, scelto da Gattuso per dare freschezza e nuove energie al gruppo. Una decisione che conferma la volontà del CT di guardare anche al futuro, inserendo giovani talenti in un momento delicato ma cruciale.

In attacco si registra invece un ritorno importante, quello di Federico Chiesa, pronto a offrire qualità, velocità e imprevedibilità. La sua presenza può rivelarsi determinante in una sfida in cui serviranno giocate decisive e personalità.

Non mancano poi le conferme e altri rientri, con giocatori già inseriti nel gruppo azzurro come Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, segno di una continuità tecnica su cui Gattuso vuole costruire la sua Italia. Il nucleo principale resta infatti formato da elementi esperti, chiamati a guidare la squadra in un momento così delicato.

Per l’Italia questi playoff rappresentano molto più di una semplice qualificazione: sono un’occasione di riscatto dopo le mancate partecipazioni ai Mondiali del 2018 e del 2022. Ora non sono più ammessi errori: serviranno carattere, concentrazione e qualità per tornare sul palcoscenico più importante del calcio mondiale.