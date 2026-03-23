Giornate FAI, il Maradona incanta tutti: oltre 10 mila presenze, è il sito più visitato d’Italia

Successo per lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli durante le Giornate FAI di Primavera, le visite gratuite messe a disposizione dal Fondo Ambientale Italiano: il tempio del calcio napoletano ha collezionato oltre 10 mila visitatori, trionfando come sito più visitato d’Italia.

Giornate FAI: lo Stadio Maradona di Napoli è il più visitato d’Italia

L’idea del Fai, insieme al Comune di Napoli, di inserire lo Stadio Maradona tra i siti napoletani delle Giornate di Primavera si è rivelata vincente: 10.100 visitatori hanno fatto conquistare al Maradona la prima posizione tra i siti più visitati d’Italia, decretandolo come sito napoletano più visitato di sempre.

A fare il pieno di visitatori sono stati anche gli alti due siti FAI Napoli: Palazzo D’Avalos ha chiuso le Giornate FAI di Primavera con 1.227 visitatori e Villa Rosebery con 660 visite (sold out in base agli ingressi concessi dal Quirinale).

“L’apertura dello Stadio Maradona ha avuto il grande successo sperato, richiamando tifosi azzurri, cittadini e turisti. Ora siamo al lavoro per provare a rendere queste visite permanenti e inserirle negli itinerari guidati promossi dal Comune di Napoli. In questo modo l’amministrazione Manfredi prosegue nella realizzazione della progettualità di delocalizzazione dei flussi turistici per decongestionare il centro storico” – ha dichiarato l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato.

“A breve apriranno al pubblico altre attrazioni, la passeggiata sui tetti del Duomo e il Cimitero delle Fontanelle. Nuove aperture che si aggiungono a quella della Santissima Community Hub (Ex Ospedale Militare) nel cuore di Napoli: i visitatori possono scoprire la rigenerazione urbana di questo luogo storico tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto. Continuiamo a lavorare per proporre un turismo esperienziale: le rassegne ideate, sostenute e promosse dall’Assessorato al Turismo propongono spesso visite con aperture straordinarie di luoghi abitualmente chiusi al pubblico e hanno sempre una caratteristica policentrica, proponendo eventi in diverse aree della città e coinvolgendo tutte le Municipalità”.

“I 100 anni del Napoli sono stati celebrati con il grande successo delle visite FAI di Primavera e noi continueremo a festeggiare questo compleanno importante con un’edizione speciale del concorso Lettere d’amore, promosso da IoCiSto e AbruzziAMOci e realizzato in collaborazione con l’Assessorato al Turismo. Tutto l’amore per Napoli e per il Napoli potrà essere messo in una lettera, letta dalla giuria presieduta dallo scrittore Maurizio de Giovanni”.