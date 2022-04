Con la fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia è tornata la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito in tutti i musei e siti culturali statali la prima domenica del mese. A Napoli e dintorni si è registrato un successo enorme, a dimostrazione di una voglia di cultura sentita soprattutto dalle famiglie, che così hanno potuto trascorrere una giornata diversa e tutti insieme in un periodo dove la situazione economica non è semplice e poter accedere gratis in un museo è una vera e propria opportunità.

Domenica al Museo: boom di visitatori a Napoli e Caserta

Alla Reggia di Caserta ieri mattina, 3 aprile 2022, la biglietteria fisica non ha neppure aperto: i biglietti potevano infatti essere prenotati online e si sono esauriti già durante la giornata di sabato. Tutto esaurito dunque della reggia borbonica realizzata su progetto di Luigi Vanvitelli.

Al Museo Archelogico Nazionale di Napoli gli ingressi sono stati ben 4100, confermandosi il sito più gettonato della città di Napoli. Al Museo di Capodimonte gli ingressi sono stati invece 2542, un numero molto soddisfacente date le difficoltà oggettive di raggiungerlo vista l’ubicazione e le condizioni meteo certamente non favorevolissime. Ottimo risultato infine per Palazzo Reale con i suoi 3100 visitatori: all’esterno dell’ex residenza dei Re di Napoli vi era una fila piuttosto lunga, come dimostrano le immagini pubblicate sui social.