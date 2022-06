‘O Ricco Pellone: cosa significa e chi è questo personaggio della lingua napoletana

La lingua napoletana con la vastità di antichissimi modi di dire rappresenta ancora oggi uno scrigno di conoscenze e saggezza.

Tra le espressioni ricordiamo ‘o ricco pellone, poco diffusa nella modernità, tramandata oralmente di generazione in generazione. I più anziani sicuramente almeno una volta nella vita avranno sentito questa espressione che ha origini bibliche. Per ricco pellone si intende una persona che ostenta le sue ricchezze e si ricollega ad una parabola del Vangelo di Luca.

‘O RICCO PELLONE NEL VANGELO

Nella parabola di Gesù raccontata dal Vangelo di Luca (16,19-31) incontriamo due personaggi: il ricco Epulone (‘o ricco pellone, ndr) e Lazzaro. Di seguito il passo:

C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. 20 Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, 21 bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. 22 Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23 Stando nell’inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. 24 Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. 25 Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. 26 Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi. 27 E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, 28 perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento. 29 Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. 30 E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. 31 Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi».

‘O Ricco Pellone, significato della parabola

Il passo evangelico come per ogni parabola divulga un insegnamento: l’esistenza del Paradiso ma anche del tormento dell’Inferno, così come si incita a seguire gli insegnamenti di Dio e di comunicare le sue volontà. Per questo motivo Lazzaro diviene il simbolo di povertà e di sofferenza che è sempre premiata da Dio quando si accetta e si spera nella sua Misericordia divina.

