In vista delle feste di Natale, quest’anno la Tombola napoletana si veste di bellezza, immergendo i giocatori in un vero e proprio percorso mozzafiato tra le meraviglie della nostra terra: con campania>artecard, il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec – Società Campana Beni Culturali, dall’8 dicembre sarà possibile acquistare una speciale versione culturale a tiratura limitata dell’antica smorfia, interamente ispirata alle bellezze artistiche del territorio.

Scabec, con Campania Artecard nasce la Tombola dell’arte

Durante le imminenti festività, il tradizionale gioco napoletano assume nuove sembianze, portando grandi e piccini alla scoperta del meraviglioso patrimonio culturale della Campania, tra opere d’arte, musei, parchi naturali, siti archeologici e chiese locali.

Una novità lanciata per celebrare l’anno dei record di campania>artecard: nel 2023, le visite effettuate con il pass che consente l’accesso ai siti culturali più suggestivi del territorio, hanno raggiunto quota 200.000. In media circa 16.000 accessi al mese e più di 500 al giorno raggiunti nei luoghi culturali campani che continuano ad incantare il mondo intero.

Nel corso dell’anno che sta per concludersi, infatti, musei e parchi archeologici hanno registrato imponenti flussi di visitatori, dai Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, passando per la Reggia di Caserta, le Grotte di Pertosa, il Rione Terra, il circuito museale di Benevento e tanto altro ancora.

Quest’anno, grazie alla Tombola dell’arte, anche le festività, trascorreranno all’insegna delle meraviglie del territorio, stavolta stando comodamente seduti al tavolo della proprio salotto oppure facendo visita ai propri cari, in un’atmosfera conviviale di gioia e divertimento.

Ogni numero del tabellone della Smorfia rappresenta un posto da visitare, riportando uno specifico sito culturale incluso nel circuito Artecard: c’è “il profeta” con il numero 55, “il poliziotto” con il numero 12, “untitled” con il numero 5 e molti altri.

È possibile acquistare la Tombola Artecard direttamente online, sul sito ufficiale www.campaniartecard.it, con spedizione gratuita a casa. Il gioco è disponibile anche all’Infopoint di piazza del Gesù a Napoli (aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 14) o presso il Box Office di Galleria Umberto.

Di seguito i pacchetti previsti e i relativi prezzi:

Box Tombola + Campania Artecard 365 Gold al costo di 50 euro;

Box Tombola + Campania Artecard 365 Gold Giovani (dai 18 ai 25 anni non compiuti) al costo di 36 euro;

Box Tombola + Campania Artecard 365 Lite al costo di 30 euro;

Box Tombola + Campania Artecard 365 Lite giovani (dai 18 ai 25 anni non compiuti) al costo di 20 euro.

Gli abbonamenti 365 della famiglia Artecard – sia per quanto riguarda le versioni ordinarie che quelle riservate ai giovani – consentono di accedere liberamente, durante l’anno, ai principali siti museali della Campania.

Nello specifico Artecard 365 Gold offre la possibilità di visitare per due volte in un anno ciascuno degli oltre 25 siti culturali che fanno parte dell’offerta, oltre a riservare ai possessori importanti riduzioni per ulteriori musei, chiese e complessi monastici, parchi naturali e percorsi.

Con le stesse modalità, Artecard 365 Lite apre le porte di ben 34 siti culturali campani, da visitare sempre nell’arco temporale di un anno a partire dal primo utilizzo. Una vera e propria “emozione” da mettere sotto l’albero per regalare, a chi si ama, esperienze memorabili tra bellezze del territorio.