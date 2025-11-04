Il patrimonio culturale della Campania protagonista a Londra. Anche un omaggio a Mimmo Jodice

Da sinistra: Riccardo Smimmo - Vice Ambasciatore italiano a Londra; Francesco Bongarrà - Direttore Istituto Italiano di Cultura a Londra; Tiziana D’Angelo - Direttore Parco Archeologico di Paestum e Velia; Inigo Lambertini - Ambasciatore Italiano a Londra; Francesco Sirano - Direttore Mann; Rosanna Romano - Direttore Politiche per le politiche culturali e il turismo di Regione Campania; Tiziana Maffei Direttore Reggia di Caserta; Eva Elisa Fabbris - Direttore Museo Madre di Napoli; Giuseppe Ariano - Responsabile Marketing & Comunicazione di Scabec

La Campania si presenta al mondo in occasione del World Travel Market 2025, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al turismo. Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra si è tenuto l’incontro “Campania’s Cultural and Museum Heritage – The Artecard Experience”, organizzato da Scabec – Società Campana Beni Culturali per promuovere il patrimonio culturale e museale della regione a una platea di istituzioni, operatori turistici e media internazionali.

L’evento, introdotto dall’ambasciatore italiano nel Regno Unito Inigo Lambertini, ha visto la consegna di una copia fuori edizione dell’opera “Demetra – Ercolano” del maestro Mimmo Jodice al direttore dell’Istituto, Francesco Bongarrà. Un gesto simbolico per rendere omaggio al grande fotografo recentemente scomparso e celebrare il legame tra arte, memoria e identità mediterranea.

L’omaggio a Mimmo Jodice

Mostre e progetti per il biennio 2025-2026

La direttrice generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania, Rosanna Romano, ha illustrato il Sistema di Mostre 2025-2026, un percorso espositivo che attraversa i luoghi simbolo del territorio: dal Rinascimento meridionale dei Girolamini alle nuove scoperte archeologiche di Paestum, dalla Reggia di Caserta con il ciclo sulle regine europee alla riemersione del patrimonio pittorico della Biblioteca Universitaria di Napoli.

Tra i progetti presentati anche IPIC – Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania, piattaforma digitale nata per catalogare e valorizzare tradizioni, riti e saperi locali secondo i principi della Convenzione UNESCO del 2003.

Campania>artecard, ponte tra cultura e turismo

La serata si è conclusa con un focus su campania>artecard, il pass ufficiale della Regione Campania gestito da Scabec che consente l’accesso agevolato a musei e siti archeologici, creando connessioni virtuose tra grandi attrattori e realtà territoriali meno note. Grazie a questa piattaforma e alla programmazione culturale regionale, la Campania si conferma tra i territori più dinamici d’Italia nel coniugare cultura, turismo e sviluppo sostenibile, rafforzando la propria identità nel panorama internazionale.