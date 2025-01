“Vivi in ogni mio pensiero”: l’emozione dell’ex moglie di Pino Daniele. Hanno avuto 3 figli

Fabiola Sciabbarrasi e Pino Daniele: tutta l’emozione dell’ex moglie

A dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, l’ex consorte Fabiola Sciabbarrasi ha ricordato il suo legame con il cantautore con un emozionante post su Facebook. La donna ha scritto: «Io esisto in due luoghi, qui e dove sei TU».

Il post su Facebook di Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele, a 10 anni dalla sua scomparsa

Dopo aver divorziato da Dorina Giangrande (corista negli album Terra mia e Un uomo in blues), da cui aveva avuto due figli, nel 1991 Pino Daniele si risposò con Fabiola Sciabbarrasi, da cui ebbe le due figlie Sara e Sofia (alle quali dedicò i brani Sara e Sofia sulle note, presenti rispettivamente in Medina e Passi d’autore) ed il figlio Francesco.

Oggi Fabiola è felice in una nuova relazione, ma le sue parole cariche di emozione rimangono nel ricordo del padre dei suoi figli: «Sono passati dieci anni da quando non ci sei, ma vivi in ogni mio pensiero. Sei e sarai per sempre nei miei occhi e nel mio cuore», aggiunge nel suo post.

Fabiola ha condiviso la sua vita con l’artista per oltre 20 anni, e con questa breve dedica ricorda Pino Daniele non solo come artista e icona di Napoli, ma anche come marito e padre.