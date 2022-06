Via al Festival di Carditello: tanti ospiti e voli serali in mongolfiera gratis

Dal 2 al 30 luglio torna il Carditello Festival, la kermesse musicale dedicata al rilancio della Reggia Borbonica, che per la giornata inaugurale allieterà gli ospiti con il concerto Passione Live, dedicato alla canzone napoletana classica e contemporanea, e voli gratuiti in mongolfiera.

Carditello Festival: concerto e voli gratuiti in mongolfiera

Sabato, 2 luglio, alle ore 21:00, presso il Real Sito di Carditello andrà in scena Passione Live, uno spettacolo musicale capace di trasportare metaforicamente il pubblico nel cuore pulsante della città partenopea. Ad inaugurare la stagione degli eventi del prestigioso Festival saranno diversi ospiti della scena musicale napoletana.

Si alterneranno sul palco celebri cantanti e musicisti: Raiz (Almamegretta), Enzo Gragnaniello, ‘O Zulù (99 Posse), Francesco di Bella (24 Grana), FLO, Maldestro, Gnut, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo, saranno accompagnati sul palco da musicisti eccezionali come Marco Caligiuri (batteria/percussioni), Davide Afzal (basso), Fofò Bruno (chitarre elettriche), Caterina Bianco tastiere/violino/cori) ed Ernesto Nobili (direzione musicale e chitarre).

Passione Live, con la direzione artistica di Federico Vacalebre, ha la finalità di far rivivere la musica napoletana, spaziando dai grandi classici alle nuove generazione, promuovendo e consolidando l’eccellenza della città di Napoli a livello internazionale attraverso il linguaggio della musica.

Festival Carditello, il programma completo: gli ospiti di tutte le serate

Tutti coloro che acquistano il biglietto dello spettacolo, avranno la possibilità di vivere un’esperienza straordinaria: a bordo di una mongolfiera potranno ammirare la Reggia borbonica dall’alto grazie all’iniziativa gratuita promossa da Volare sull’Arte. Il primo volo è previsto per le ore 19:00, l’ultimo alle 20:30.

E’ possibile acquistare il biglietto in prevendita, collegandosi al sito di Viva Ticket. Il costo è di 22,40 euro per il primo settore e 15,68 per il secondo (inclusa la prevendita).