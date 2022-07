Gli aromi e l’odore dei limoni sono i protagonisti della due giorni di eventi che si terrà nel Comune di Massa Lubrense e che invaderà le strade cittadine. Menù degustativi con l’agrume tipico della Costiera, il femminiello, saranno proposti ai visitatori che potranno assaggiare anche le altre prelibatezze locali. Non mancheranno gli spettacoli dal vivo, e una passeggiata tra i sentieri del centro storico, ad accompagnare le degustazioni.

TORNA LIMONI IN FESTA A MASSA LUBRENSE TRA CIBO E SPETTACOLI

È infatti tutto pronto per la 46esima edizione di “Limoni in festa”, la due giorni all’insegna della buona cucina e delle tradizioni promossa dall’associazione Pro Loco Massa Lubrense col patrocinio e il contributo del Comune che si terrà sabato 9 e domenica 10 luglio in largo Vescovado. Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, l’evento torna con un programma ancora più ricco.

Come spiegato dalla presidente della Pro Loco Massa Lubrense, Anna Teresa Pappalardo:

“Non vedevamo l’ora di organizzare nuovamente la nostra sagra. Ringrazio quanti stanno lavorando per la sua realizzazione con rinnovato entusiasmo, in attesa di ritrovarci tutti in piazza“.

“La sagra torna dopo due anni di stop – sottolinea Antonino Esposito, consigliere delegato all’Agricoltura di Massa Lubrense – con l’obiettivo di valorizzare un prodotto straordinario come il limone massese, il “femminiello”: ovale, dalla polpa sugosa giallo paglierino, un concentrato di vitamina C e di sali minerali, dalla buccia ricca di oli essenziali”.

La manifestazione si inserisce nella cornice di “Omaggio alla bellezza”, il ciclo di eventi estivi promossi dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense: «Con questa rassegna – conclude Giovanna Staiano, assessora al Turismo di Massa Lubrense – abbiamo dato luogo a diverse iniziative destinate a turisti e residenti, che ci portano alla scoperta e alla valorizzazione della nostra straordinaria terra. Con la “Limoni in festa” coniughiamo l’eccellenza delle attività produttive massesi, che ci guideranno in un imperdibile tour gastronomico, all’esposizione standistica e a un progetto artistico di grande rilievo. Grazie alla Pro Loco in primis e a tutti coloro che sapranno dare un contributo alla migliore realizzazione dell’evento».

L’EDIZIONE 2019

IL PROGRAMMA DEI DUE GIORNI

Ad aprire il programma, il 9 luglio alle 9:00, sarà la tradizionale “agropasseggiata”: una camminata per sentieri e vicoletti del centro storico, tra uliveti e limoneti. In serata, alle 18:30, il centro cittadino si animerà con l’apertura degli stand di artigianato e prodotti tipici e del percorso degustativo al gusto di limone. Non mancheranno gli spettacoli: sabato 9 alle 21:00 l’attore Gino Rivieccio proporrà al pubblico lo show “Da cosa nasce cosa”, mentre domenica 10 alle 21:00 il gruppo musicale La Maschera si esibirà nel concerto “Sotto chi tene core”.

SABATO 9 LUGLIO

ORE 9

Agropasseggiata tra i limoneti di Massa Lubrense, con partenza dalla Pro Loco Massa Lubrense

DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 23

Apertura stand di prodotti tipici e artigianato, spazi espositivi per le aziende agricole e gli artigiani locali

DALLE ORE 19 ALLE ORE 23

Percorso degustativo: un menù al limone da assaggiare tra i bar e i ristoranti di Massa Centro

ORE 21

Piazza vescovado – Spettacolo: “Da cosa nasce cosa” di Gino Rivieccio

DOMENICA 10 LUGLIO

DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 23

Apertura stand di prodotti tipici e artigianato locale

DALLE ORE 19 ALLE ORE 23

Percorso degustativo: un menù al limone da assaggiare tra i bar e i ristoranti di Massa Centro

ORE 21

Piazza vescovado – Spettacolo Musicale: “La Maschera in concerto ‘Sotto chi tene core”