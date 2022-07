‘A Chiena di Campagna 2022: torna la Festa dell’Acqua tra secchiate e gavettoni

Torna anche quest’anno ‘a Chiena di Campagna, nel Salernitano, la festa dell’acqua che è diventata un appuntamento tradizionale e amatissimo che raccoglie la partecipazione di migliaia di persone. ‘A Chiena 2022 si svolgerà tutti i sabati e le domeniche dal 10 luglio al 17 agosto, quando la festa culminerà con la Chiena di Mezzanotte.

‘A Chiena di Campagna 2022: il programma

Il programma prevede una passeggiata alle ore 12 e la secchiata delle 15, quando il corso del fiume Tenza viene parzialmente deviato in modo che attraversi il centro della città di Campagna. Un canale artificiale capta le acque in località Chiatrone e le immette in piazza Melchiorre Guerriero; l’acqua scorre così lungo il Corso principale, per poi incanalarsi di nuovo nel letto naturale del fiume attraverso un apposito tombino, così che non venga sprecata.

Quest’anno per partecipare all’evento bisognerà pagare un biglietto di 7 euro comprensivo di navetta andata e ritorno, parcheggio gratuito, spogliatoio, bagni, guardaroba. È possibile acquistarlo online o al botteghino. Non si paga i giorni 16 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto, 13 agosto. Per i gruppi di almeno 30 persone il ticket è offerto a 4 euro, per i residenti il prezzo scende a 3 euro. Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco di Campagna.