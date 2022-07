SAIF Food Fest, abbuffata di cibo napoletano e fiumi di birra: il programma

Tantissimo buon cibo e fiumi di birra al SAIF Food Fest, l’evento che ha lo scopo di promuovere lo street food della tradizione campana e non solo. Dal 5 al 7 agosto 2022 a Sant’Angelo in Formis, splendida frazione del comune di Capua, i saranno esposizioni di artigianato, birra artigianale cruda tedesca, dolci e frutta di stagione.

SAIF Food Fest: il programma

Gli stand del cibo sono: pizza fritta napoletana, pasta e fagioli della tradizione, cuoppo di pesce fritto, polpette di ragù napoletano, pulled pork, arrosticini, salsiccia e carne paesana alla brace, birra bürger tedesca cruda artigianale. Ricco anche il programma artistico: venerdì 5 agosto Pizzica e Tammurriata, il sabato la cover band di Rino Gaetano e la domenica Massimo Cozzolino con le sue barzellette.

Come arrivare e dove parcheggiare

È disponibile un ampio parcheggio direttamente attaccato allo stadio dove si svolge la festa, ci sono anche i bagni per disabili. Il luogo è a 3 km dall’uscita autostradale di S. Maria Capua Vetere. Il campo sportivo di trova in via Luigi Baia a pochi passi dalla Basilica Benedettina del borgo medioevale di S. Angelo in Formis.

RIEPILOGO INFO

Cosa: SAIF Food Fest

Quando: dal 5 al 7 agosto 2022

Dove: Via Giovanni Ragozzino, 104-122, 81043 Sant’Angelo In Formis (CE)