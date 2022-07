Ad arricchire il ricco programma di eventi dell’estate campana arriva il Summer Fest 2022 di Avellino con spettacoli, fuochi d’artificio, concerti e l’attesa notte bianca. Una grande festa che avrà inizio questa sera proseguendo fino all’11 settembre. Oggi, presso l’aula consiliare, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma completo

Summer Fest 2022 ad Avellino: il programma completo

Si tratta di un evento che coinvolgerà a 360 gradi non solo il centro città ma tutte le periferie, attirando gli avellinesi e l’intera popolazione campana. Grandi ospiti musicali allieteranno il pubblico e non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli.

Si parte questa sera in piazza Libertà con l’alzata del pannetto. L’accensione delle luci è prevista per il 28 luglio mentre il giorno successivo ci sarà il concerto dei 99 Posse, sempre in piazza Libertà. Per tutto il mese di agosto sarà possibile ammirare la mostra itinerante dell’artista Dorotea Virtuoso e durante i weekend gli artisti di strada animeranno le strade del centro.

Celebri artisti si alterneranno sul palco per regalare al pubblico momenti indimenticabili. Tra questi: The Kolors (2 agosto, San Tommaso), Orietta Berti (6 agosto, Picarelli), gli Arteteca di Made in Sud (12 agosto, Rione Parco), Vinicio Capossela (16 agosto, Corso), il Re degli Ignoranti (18 agosto, C.da Bagnoli), Lo Stato Sociale (20 agosto, Bagno Ferrovia), Enzo Avitabile e i Bottari (29 agosto, Valle), Peppino Di Capri (5 settembre, Bellizzi), Dodi Battaglia (11 settembre, Rione Mazzini).

Il 5 agosto ci sarà la notte bianca mentre a Ferragosto sarà possibile assistere ad una vera e propria magia con i fuochi piromusicali di mezzanotte.