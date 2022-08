Cinema all’aperto a Napoli e dintorni: il programma dei film da guardare sotto le stelle

Cinema all’aperto. Tutte le grandi città anche quest’estate propongono rassegne cinematografiche con film all’aperto. Si è iniziati da Napoli dove a luglio ha ospitato la rassegna Estate in corte, il cinema nei Quartieri Spagnoli che è terminata il 29 luglio. Un’esperienza unica, in pieno stile partenopeo, nel cuore del centro storico di Napoli, quartiere non semplicissimo ma dal grande fascino, costituito da una fitta rete di vicoli e stradine.

Anche in area flegrea a Villa Matarese, Monte di Procida, il 31 luglio si è conclusa la terza edizione del Nuovo Cinema Flegreo: il cinema come settima arte. Ed il 28 luglio è stata l’ultima serata della manifestazione alla Reggia di Caserta, ‘Reggia Festival – Visioni Reali’, l’evento festivaliero ideato e organizzato da Confcommercio Caserta che si è svolto dal 17 al 28 luglio. Oltre venti gli artisti – in prevalenza registi, attori, sceneggiatori, produttori, scrittori e scenografi – hanno partecipato alle sei serate dedicate al Cinema made in Campania.

Ancora in corso, invece, Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema all’aperto nel grande Parco Urbano e Cinema intorno al Vesuvio nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Il prezzo è di 4 euro a film ed ogni giorno fino al 4 settembre nel grande Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio verranno proiettati i film sotto le stelle ma anche concerti e spettacoli.

1 agosto – Jurassic world: dominion – di C.Trevorow

2 agosto – House of Gucci – di R. Scott

3 agosto – Koza nostra – di G.Dota

4 agosto – Spettacolo – Gino Rivieccio in “Fifty Fifty”

5 agosto – E’ stata la mano di Dio – di P.Sorrentino

6 agosto – Il lupo e il leone – di G.Maistre

7 agosto – Qui rido io – di M.Martone

8 agosto – Il sesso degli angeli di L. Pieraccioni

9 agosto – Nostalgia di M.Martone

10 agosto – Spiderman no way home di J.Watts

11 agosto – La vacanza di E.Iannaccone, omaggio a Catherine Spaak/ interverrà il regista

12 agosto – Sonic 2 di J.Fowler

13 agosto – Settembre di J.Steigerwalt

14 agosto -Uncharted di R. Flejscher

15 agosto – Rassegna P.P. Pasolini Uccellacci uccellini di P.P.Pasolini

16 agosto – Mamma Roma di P.P.Pasolini

17 agosto – Accattone di P.P. Pasolini

18 agosto – Illusioni perdute di X.Giannoli

19 agosto – Jurassic world: dominion di C.Trevorow

20 agosto – Qui rido io di M.Martone

21 agosto – L’arminuta di G.Bonito

22 agosto – Licorice pizza di P.T.Anderson

23 agosto – E’ stata la mano di Dio di P.Sorrentino

24 agosto – Il ritratto del duca di R. Micheli

25 agosto – Il capo perfetto di Leon De Aranoa

26 agosto – Nostalgia di M. Martone

27 agosto – Diabolik di Manetti Bros.

28 e 29 agosto – French Dispatch di W.Anderson

31 agosto- E’ andato tutto bene di F.Ozon

EVENTO (1 settembre)

2 settembre – Come prima di Tommy Weber (2 settembre),

3 settembre – House of Gucci di R. Scott (3 settembre)

Cinema Intorno al Vesuvio

Sempre a 4 euro a film fino al 7 agosto su prenotazione obbligatoria per Cinema Intorno al Vesuvio nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano per la storica rassegna di cinema all’aperto curata dall’associazione Arci Movie.

Lunedì 1 – House of Gucci di Ridley Scott

Martedì 2 – House of Gucci di Ridley Scott

Mercoledì 3 – Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green

Giovedì 4 – Io e Lulù di Channing Tatum e Reid Carolin

Venerdì 5 – Io e Lulù di Channing Tatum e Reid Carolin

Sabato 6 – Uncharted di Ruben Fleischer

Domenica 7 – Uncharted di Ruben Fleischer

