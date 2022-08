Pizza a Vico torna con tre giorni in cui sarà possibile gustare il cibo più famoso campano nel mondo. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la kermesse riempirà nuovamente le strade di Vico Equense dal 26 al 28 settembre.

Torna Pizza a Vico, incasso in beneficenza

La V edizione di “Pizza a Vico”, dedicata alla pizza vicana che è unica, identitaria e conviviale, è una manifestazione fortemente voluta dal Comune, dall’Associazione Pizzaioli Vicani, da Aicast e da Acove Commercianti Vicani. Tra i tanti eventi che ci saranno in questi giorni in Campania, questo avrà anche un fine sociale.

Come spiegato da Michele Cuomo che presiede l’Associazione Pizzaioli Vicani:

“Ulteriori elementi di caratterizzazione della kermesse sono l’unicità del prodotto, differente per storia e lavorazione da quello propriamente partenopeo, e la finalità benefica. Tutti gli incassi, infatti, saranno devoluti in beneficenza e per opere dedicate al territorio ed alla collettività come già accaduto per le scorse edizioni. Con il ricavato delle vendite dei ticket delle edizioni passate è stato possibile acquistare mezzi per diversamente abili, panchine per il belvedere e procedere al rifacimento dell’ex Cattedrale”.

Le pizzerie presenti al Pizza a Vico

La manifestazione si svolgerà in tre giorni durante i quali saranno allestiti stand e forni lungo le vie del centro. Inoltre sarà possibile gustare le pizze dalle 19 alle 24. Alla V edizione dell’evento hanno aderito al momento: Al Buco; All’Angolo; Al Solito Posto; Covo del Buongustaio; Cuore di Pizza; Da Cardone; Da Franco; Da Giovanni; Frate Cosimo; Il Casale del Golfo; Mordi e fuggi; Pizza a Metro; Pizza Taxi; Saporì; Terra Mia; Titos; Torre Ferano; Ma che bontà, Tigabelas, L’uliveto, La curva del gusto ma molti altri stanno chiedendo di aderire.

Pizza a Vico sarà l’occasione per assaporare la famosa pizza a metro, creatura diretta del pane e dei fornai. Nel corso dei tre giorni di kermesse sarà possibile acquistare un ticket con il quale si avrà diritto a vari tagli di pizza, una bottiglia d’acqua ed una bibita a scelta.

“La nostra pizza, – conclude Michele Cuomo – è contro la solitudine, è la pizza dell’allegria perché non è la classica singola, ma la familiare o addirittura quella a metro, per cui devi necessariamente essere in compagnia per gustarla tutta. Ci aspettiamo tanti visitatori, come è già accaduto nelle passate edizioni, ma per quest’anno le novità saranno davvero tante”.