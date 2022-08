Tributi ai Queen e Vasco Rossi, il programma artistico del Nola Beer Fest: ingresso gratis

Manca davvero molto poco, soltanto una manciata di ore all’inaugurazione del Nola Beer Fest che si svolgerà dal 31 agosto al 4 settembre 2022. Un evento alla sua prima edizione ma che già può vantarsi di raggiungere un livello che lo pone tra i principali del suo genere in Campania. Food & beverage non sono infatti l’unico cuore pulsante della manifestazione, la quale può contare su un programma artistico in grado di attirare e interessare migliaia di persone provenienti perfino dalle regioni limitrofe. Tutti gli spettacoli sono inoltre a ingresso gratuito così come l’accesso in ogni area della kermesse.

Nola Beer Fest dal 31 al 4 settembre 2022: il programma artistico

– 31 agosto: concerto di Gigione;

– 1 settembre: concerto della Fun Cool Band con raduno moto;

– 2 settembre: Vasco Rossi Tribute by Vascover Band;

– 3 settembre: Gigio Rosa e Gigi Soriani, diretta di Radio Marte;

– 4 settembre: Queen Tribute by Vincenzo Castello.

Le dichiarazioni di Luca Iossa, ideatore e organizzatore dell’evento

“È una festa rimasta in cantiere per 2 anni. Il covid aveva quasi spento questo sogno, che si è riacceso appena si sono allentate le restrizioni. Non è stato facile portarlo avanti, ma quando vuoi una cosa, quando la desideri davvero, non esistono ostacoli che possano fermarti. Oggi siamo a pochi giorni dall’evento e quasi non ci credo che si possa realizzare una cosa del genere, posso farcela, anzi… possiamo farcela”.

“Un riscatto, una luce in fondo al tunnel, uno spiraglio per tutti i ragazzi come me che vorrebbero emergere da un contesto che non ti offre assolutamente nulla. Al contrario, ti porta via i sogni e te li rende difficili, molto. Ed eccomi qua, tutto questo va assolutamente condiviso con chi ha dato modo che tutto ciò si avverasse. Gli “Sponsor” – li chiamerai famiglia. Non è da tutti dare fiducia ad un ragazzo qualunque. Non è assolutamente poco, dietro queste persone c’è un animo nobile”.

“Vorrei ringraziare dunque LOMBARDI IMMOBILIARE di San Vitaliano, YOU DRIVE di Nola, FIT FOR YOU di Mariglianella, VENETO CUCINE di San Vitaliano, CONAD di Nola, GOELDLIN di Nola, BEER IMPORT SRL di Pozzuoli e per il grandissimo supporto pratico e morale del responsabile AICAST NOLA”.

“Sperando che negli anni avvenire si possa ripetere e si possa sempre migliorare, perché questi eventi portano divertimento, spensieratezza, felicità e fanno bene al cuore”.

Il programma gastronomico

Nola Beer Fest 2022 si terrà nell’area di piazza D’armi (zona Mercato). Moltissime le specialità locali che sarà possibile gustare: dai panuozzi di Gragnano alla carne alla brace, trippa fritta, porchetta, cuoppi di pesce, pizza fritta e a portafoglio e gelati. Previsto anche uno spazio dedicato alle specialità siciliane. I più fortunati avranno infine l’occasione di vincere un weekend a Malta che sarà sorteggiato tra i partecipanti all’evento.



RIEPILOGO INFO

Cosa: Nola Beer Fest 2022

Dove: piazza D’Armi, 80035 Nola NA, Italia

Quando: dal 31 agosto al 4 settembre 2022

Prezzo: ingresso gratuito a tutti gli spettacoli e le aree con gli stand

Contatti: info@nolabeerfest.it – LUCA IOSSA +39081 823 2281

Evento Facebook