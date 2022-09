Torna Bufala Village, 3 giorni di spettacoli e assaggi per tutti: dai primi ai dolci

Torna il Bufala Village a Caserta, uno degli eventi enogastronomici più attesi che si terrà dal 9 all’11 settembre 2022 al Polo Fieristico A1Expò a San Marco Evangelista, in viale delle Industrie 10. Momenti di gusto e divertimento per grandi e piccini caratterizzeranno le tre giornate dedicate all’oro bianco.

Bufala Village a Caserta: il programma dell’edizione 2022

Venerdì 9 settembre, alle ore 19:00, si terrà la cerimonia di apertura con il convegno Le potenzialità della filiera bufalina, in presenza di tutti gli enti patrocinati e le istituzioni coinvolte. Tra i partecipanti l’assessore regionale della Campania Nicola Caputo, delegato all’agricoltura e da sempre sostenitore dell’iniziativa.

Nel corso delle tre giornate i caseifici e le eccellenze culinarie presenti consentiranno assaggi di mozzarella, degustazioni di panini, pizze, formaggi, primi, secondi, contorni, gelati e dolci, tutti rigorosamente realizzati con ingredienti bufalini.

Non mancheranno dimostrazioni di mozzatura e filatura dei maestri casari né attività pensate per i bambini attraverso la fattoria didattica con tantissime specie di animali o l’area giochi. Numerosissimi, inoltre, gli ospiti e gli spettacoli in programma.

Venerdì alle 22:30 si esibiranno i LadyBotte&Bottari Sud Sound mentre sabato si terrà l’esibizione del cantore pellegrino Vincenzo Romano. Ad allietare gli ospiti anche balli caraibici con maestri cubani e danzatrici che si esibiranno nei loro tipici costumi e deejay set permanente. Il calendario, fitto di eventi e iniziative, è consultabile sul sito ufficiale dell’evento.

Tra i patrocinanti di Bufala Village, vi sono i Dipartimenti di Veterinaria, Agraria e Chimica dell’Università Federico II di Napoli e Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’università Luigi Vanvitelli di Caserta. Presenze che garantiranno alla manifestazione un ulteriore e notevole valore aggiunto per quanto riguarda l’aspetto culturale e scientifico. Saranno presenti anche le più importanti associazioni di pizzaioli: l’AVPN presieduta da Antonio Pace, la GPN di Paco Linus e l’Unione Pizzerie Storiche Napoletane – Le Centenarie.

“Le aspettative, dopo il successo dello scorso anno, sono altissime ed è per questo motivo che abbiamo preparato un programma notevole, di spessore e che coinvolga tutti, dagli addetti ai lavori ai ragazzi che troveranno al Bufala Village divertimento e spunti per il loro percorso di studi. La manifestazione è arrivata alla IV edizione ed ogni anno aggiungiamo dei nuovi tasselli per assicurare ai visitatori nuove emozioni” – ha commentato Antimo Caturano, presidente del Polo Fieristico A1Expò.