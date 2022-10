Giornate FAI d’autunno, tante meraviglie campane aperte a tutti: i luoghi gratis

Tornano le giornate FAI d’autunno, per l’edizione 2022 che si terrà sabato 15 e domenica 16 ottobre, con visite in oltre 700 luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 350 città italiane: tante le meraviglie accessibili a Napoli e in Campania. Si tratta di uno degli eventi più importanti dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Giornate FAI d’autunno 2022 in Campania

Anche per l’undicesima edizione, i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per guidare il pubblico verso mete straordinarie, proponendo visite che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore dei territori che ci circondano.

I visitatori non dovranno sostenere alcun costo: possono decidere di sostenere il FAI con un contributo libero, anche di soli 3 euro. Il contributo non è obbligatorio, è una semplice donazione per sostenere la missione di tutela e valorizzazione del patrimonio del gruppo.

FAI Campania: i siti visitabili a Napoli e Caserta

Necropoli romana di Cappella, Bacoli (Napoli);

Villa La Mura, Capri (Napoli);

Palazzo Salerno Lancellotti e la Sartoria, Casalnuovo di Napoli (Napoli);

Villa San Marco, Castellammare di Stabia (Napoli);

Baia di Ieranto, Massa Lubrense (Napoli);

Cittadella monastica di Suor Orsola Benincasa, Napoli;

Chiesa della compagnia della disciplina della Santa Croce, Napoli;

Anfiteatro Flavio, Napoli;

Villa Rosebery, Parco e Palazzina Borbonica, Napoli;

Parco dei Principi – Design hotel by Gio Ponti, Sorrento (Napoli);

Imperial Hotel Tramontano + Cappella Stella Maris, Sorrento (Napoli);

Il Belvedere e la Casa del Tessitore di San Leucio, Caserta;

Chiesa San Pietro Apostolo, Caserta;

Belvedere di San Francesco delle Monache, Aversa (Caserta)

Cassa Armonica della Villa Comunale, Aversa (Caserta);

Chiesa di San Ferdinando Re, Caserta;

Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo (Caserta);

Real vaccheria e tempietto del SS. Sacramento, Caserta.

FAI Campania a Avellino, Benevento e Salerno

Questo l’elenco dei luoghi accessibili nelle altre tre province campane: