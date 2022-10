Museo e Real Bosco di Capodimonte apre di notte, ingresso a soli 2 euro: le date

Ritornano le aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte con 12 appuntamenti al costo simbolico di 2 euro. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli appassionati d’arte che si terrà dal 21 ottobre al 17 dicembre 2022.

Aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte a soli 2 euro

Sarà possibile visitare le collezioni e le mostre in corso, al prezzo ridotto di 2 euro, dalle ore 19:30 fino alle 22:30 (con ultimo ingresso alle 21:30) nelle seguenti date: 21 e 28 ottobre; 4, 11, 18 e 25 novembre; 2, 3, 9, 10, 16 e 17 dicembre.

Un’occasione imperdibile per visitare una delle più importanti pinacoteche d’Europa, con la famosa Collezione Farnese e le opere dei più grandi nomi, da Raffaello e Caravaggio a Botticelli e tanti altri. Nel corso delle suggestive visite serali sarà possibile ammirare anche le meravigliose mostre in corso.

Tra queste: Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo prorogata fino al 2 novembre; Salvatore Emblema fino al 30 ottobre; Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli fino al 7 gennaio; Flavio Flavelli Interno con marmi inserita nel ciclo Incontri sensibili fino al 27 novembre.

Venerdì 21 ottobre, data di lancio dell’iniziativa, alle ore 20:00, il Museo e Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con gli storici dell’arte de Le Nuvole propone la visita guidata A lume di notte, un percorso unico, che si terrà al secondo piano, per conoscere gli artisti che hanno fatto proprio della luce il fulcro delle loro opere, dai Fiamminghi a Ribera e Stomer. Per coloro che vogliono partecipare, il costo è di 7 euro.