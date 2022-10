Festa di Ognissanti, apertura straordinaria della Reggia di Caserta: info e orari

Il 1 novembre, in occasione del giorno di Ognissanti, la Reggia di Caserta resterà eccezionalmente aperta, accogliendo visitatori e turisti pronti ad affollare la nostra Regione per il lungo ponte.

Il 1 novembre la Reggia di Caserta resta aperta

“Apertura straordinaria della Reggia di Caserta. Anche nel giorno di ordinaria chiusura settimanale del Museo, il 1 novembre accoglieremo il nostro pubblico. L’iniziativa, inserita nel Piano di Valorizzazione 2022, è finalizzata a promuovere il patrimonio del Complesso vanvitelliano e a incentivare la permanenza dei suoi visitatori sul territorio anche in occasione delle festività di Ognissanti e Morti” – si legge sulla pagina Facebook della Reggia.

Negli appartamenti della Regina, sarà ancora possibile ammirare la mostra Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta con oltre 150 opere in esposizione che narrano l’evoluzione dei giardini nel tempo e nella storia.

Il complesso vanvitelliano aprirà le porte ai visitatori a partire dalle 8:30, con ultimo ingresso fissato per le 18:30 sia per gli Appartamenti Reali che per la mostra Frammenti di Paradiso. Il Giardino Inglese chiuderà alle 15:00 e il Parco Reale alle 15:30. Il Teatro di Corte sarà chiuso.

I biglietti contingentati per numeri e fasce orarie, ai costi ordinari e con riduzioni e gratuità come previsto per legge, sono acquistabili (secondo disponibilità) in sede, presso la biglietteria Opera Laboratori in piazza Carlo di Borbone, oppure su TicketOne. L’apertura straordinaria è inclusa nell’abbonamento ReggiaCard 2022.