BookMob a Napoli: scambio di libri gratis. Come funziona e dove andare

BookMob Scambiamoci un libro. E’ l’evento organizzato dall’associazione culturale napoletana Librincircolo per la mattinata di sabato 5 novembre. Un flashmob organizzato su Facebook che punta alla condivisione con lo scambio di libri tra le persone. La manifestazione con partecipazione libera e gratuita, si terrà nella Galleria Principe di fronte al Museo Nazionale di Napoli alle ore 12.30. Sede modificata a causa delle avverse condizioni meteo dopo l’annuncio della proroga dell’allerta meteo. Inizialmente, infatti, l’evento si sarebbe dovuto svolgere a Piazza Dante.

BookMob. Cosa si fa e come partecipare

Sulla pagina dell’organizzazione è possibile leggere tutte le informazioni utili per partecipare:

Tutto quel che c’è nel suo nome, Librincircolo lo mette in pratica con un evento flash di soli due minuti. Il BookMob mette in circolo i libri, e con essi la cultura.

Se un libro non ti è piaciuto, regalalo.

Se un libro ti è piaciuto, regalalo.

Ad ogni modo, ne riceverai uno in cambio. A sorpresa, però. Incartato.

Un regalo, insomma, che dovrai scartare quando ti pare, e tutto ciò mentre il tuo libro sarà già nella mani di qualcun altro.

Lo scopo del BookMob è quello di tirare fuori i libri dagli scaffali e consegnarli a nuovi lettori, ma con il gioco della casualità. I partecipanti, infatti, dovranno incartare il libro che desiderano regalare e giungere al luogo dell’appuntamento all’ora stabilita. Nel giro di due minuti avverrà lo scambio dei pacchetti, e ciascuno si ritroverà in mano un nuovo libro.

Ricapitoliamo. Per partecipare al BookMob devi:

-Prendere un libro e incartarlo.

-Presentarti al luogo dell’appuntamento all’orario indicato.

-Al “via”, scambiare il tuo pacchetto con quello di un altro a caso.

-Salutare e andare via felice.

-Scoprire che libro c’è nel pacchetto che hai ricevuto.

Formeremo un cerchio enorme in piazza all’ora stabilita: attenzione a non avere nessuno davanti o dietro di sé, altrimenti il Bookmob non sarà ordinato.

Ciascuno avrà tra le mani il proprio libro impacchettato come un regalo, secondo il tema scelto – libera interpretazione!

Al via, ciascuno passerà il proprio libro al compagno che è a SINISTRA e prenderà quello che gli sarà consegnato dal compagno a DESTRA, e farà questo movimento continuamente. I libri scorreranno così all’interno del cerchio in SENSO ORARIO e in maniera casuale.

Il passaggio dei libri sarà scandito dal conto che faremo tutti insieme fino a 20!

Alla fine del conto, ciascuno avrà tra le mani un libro nuovo.

**** SE QUALCUNO SI RITROVA CON DUE LIBRI, CERCHI CHI E’ RIMASTO SENZA E GLIENE DIA UNO!

**** CHI E’ RIMASTO SENZA LIBRO, SI FACCIA AL CENTRO DEL CERCHIO E ASPETTI DI RICEVERLO!