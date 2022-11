Torna Degusta, lo street food con le specialità di Napoli e del Sud: ingresso gratis

Dal 14 al 19 novembre a Napoli, in via Diaz, in prossimità della stazione della metropolitana di Toledo, torna Degusta Sapori e Tipicità della Tradizione, uno degli eventi dedicati al gusto e alle specialità della città partenopea e del Sud Italia, promosso dall’Associazione Eccellenza in Piazza. L’ingresso è gratuito.

A Napoli torna Degusta, la fiera del gusto con tante specialità

Per sei giorni un’esplosione di sapori caratterizzerà l’area del centro partenopeo. Protagonisti saranno i prodotti tipici e le prelibatezze del territorio con numerosi stand che offriranno a visitatori e turisti una vasta scelta di pietanze esclusive.

Saranno proposti non solo i piatti della tradizione napoletana e campana ma anche le specialità culinarie di altre Regioni: dolci siciliani, salumi norcini, prodotti da forno pugliesi e così via. Non mancherà uno spazio dedicato alle conserve vegetali del Cilento e al miele. Un appuntamento napoletano, alla scoperta delle pietanze tipiche della nostra terra e dell’intero Mediterraneo, all’insegna del mangiar sano.

Dal 23 novembre, ancora a Napoli, sarà poi la volta di Chocoland, la celebre fiera del cioccolato artigianale che si terrà dal 23 al 27 novembre 2022 in piazza Municipio. Si tratta di uno dei principali eventi dedicati al mondo del dolce che, per la tappa partenopea, darà il via ad un’edizione natalizia. Anche in questo caso l’ingresso è libero.