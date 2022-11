Natale Village, dai mercatini alla casa di Babbo Natale: sembrerà di stare in Lapponia

Prende il via la prima edizione di Natale Village, uno degli eventi dedicati al periodo più magico dell’anno, che si terrà presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud (viale delle Industrie, 10), dal 7 all’11 e dal 16 al 18 dicembre 2022.

“In tantissimi ci chiedevano dei mercatini di Natale e del Villaggio di Babbo Natale e quest’anno abbiamo deciso di intraprendere questa nuova sfida e inserire questo evento nel programma del Polo Fieristico. Insieme a tutto lo staff stiamo stilando un calendario ricco di sorprese e di tradizioni. Sarà una manifestazione dedicata esclusivamente alle famiglie, ideata su misura di bambino” – ha spiegato il dott. Antimo Caturano, presidente dell’A1Expò.

All’interno dell’area fieristica, al coperto, oltre ai mercatini sarà dato ampio spazio al divertimento di grandi e piccini. Sarà collocato un villaggio di 5 mila mq di giochi gonfiabili, un’area monotematica e dalle vastissime dimensioni composta da percorsi ad ostacoli che metteranno alla prova le abilità dei bambini ma anche dei più grandi.

L’attrazione principale è il Villaggio di Babbo Natale dove i visitatori, accompagnati dall’elfo cicerone, potranno imbucare la loro letterina, incontrare Babbo Natale per la foto di rito e dunque in Lapponia, all’aperto. Dal freddo glaciale della città di Rovaniemi si torna all’interno, alla fermata del treno, per un viaggio immaginario che condurrà i visitatori verso la fabbrica dei giocattoli dove gli aiutanti di Babbo Natale sono alle prese con l’incartamento dei regali.

Sarà allestita anche un’area food, rigorosamente a tema natalizio, che proporrà le specialità della tradizione campana. L’intero percorso sarà illuminato attraverso luci in grado di immergere il visitatore in un’atmosfera surreale, magica e fatata. Non mancheranno laboratori di disegno, trucco, cantastorie, artigiani e tanti spettacoli con animatori, musicisti ed artisti di strada.

L’ingresso per i mercatini e l’area food è gratuito. Per accedere al Villaggio di Babbo Natale il costo è di 2 euro, mentre per i gonfiabili è di 5 euro per la prima mezz’ora e 1 euro per i 10 minuti successivi. E’ possibile parcheggiare nell’area interna pagando 3 euro per tutta la giornata.