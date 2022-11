La Città del Natale con luci, parco fiabesco e Babbo Natale: sembrerà di stare a Londra

Dal 30 novembre a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, prende il via la kermesse Xmas 80057 – La Città del Natale, uno dei grandi eventi natalizi dell’intero territorio regionale che animerà gli spazi di piazza della Libertà, largo Sandro Pertini e Parco Naturale del Comune con percorsi scenografici, luci, attrazioni, spettacoli e mercatini.

A Sant’Antonio Abate parte La Città del Natale

L’evento, patrocinato dal Comune di Sant’Antonio Abate e organizzato da All Party, nelle precedenti edizioni ha attratto migliaia di visitatori provenienti dall’intera Campania e oltre. La grande festa natalizia terminerà il giorno di Santo Stefano con un grande spettacolo di chiusura.

In occasione delle festività natalizie, l’intero Paese sarò adornato di scenografie a tema, arricchite con installazioni artistiche di fama mondiale. Quest’anno nel Comune napoletano sarà possibile respirare la magica atmosfera del Natale londinese: in esclusiva per la cittadina, infatti, sono stati riprodotti gli angeli di Regent Street, la luminosa attrazione iconica della città di Londra che affascina ogni anno migliaia di turisti.

Si parte il 30 novembre, dalle ore 18:30 in piazza della Libertà, con l’accensione del grande albero e il taglio del nastro in presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dell’assessore regionale Lucia Fortini.

Tra effetti luminosi e musicali, subito dopo prenderanno il via tutte le attività in programma: dalle attrazioni dal fascino intramontabile come la ruota panoramica al carosello e la pista di pattinaggio. Le strade saranno invase dai tipici mercatini di Natale con prodotti enogastronomici ma anche tanto artigianato.

Da non perdere la visita al Parco Naturale che, per l’occasione, sarà “abitato” da omini di marzapane, laghetti incantati, renne canterine e piccole casette innevate. L’atmosfera fiabesca sarà resa ancor più magica dalla presenza degli elfi, del Grinch e del tenero Babbo Natale che regaleranno momenti di grande emozione a grandi e piccini. La magia lascerà spazio anche al divertimento con numerosi spettacoli dedicati ad adulti e bambini, sfilate con le mascotte del Natale, baby dance, laboratori dei biscotti e della letterina a Babbo Natale.