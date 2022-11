Arriva a Napoli “Nativity Experience”: ci si potrà immergere nei presepi

Nativity Experience. A Napoli ci si potrà “immergere” nel presepe con i visori VR. Torna NAtivity, l’esperienza in realtà virtuale che divulga la tradizione artigianale partenopea.

Nativity Experience a Napoli

Il 26 novembre 2022 inaugurazione nella chiesa di San Biagio Maggiore, in via San Biagio dei Librai.

“Entrare” nel presepe in prima persona, attraverso l’utilizzo di tecnologie attualmente sulla bocca di tutti grazie alla rincorsa al Metaverso come i visori VR. È NAtivity Experience, l’esperienza che riproduce fedelmente il presepe napoletano tradizionale e lo divulga in tutta la sua ricchezza, ma per farlo permette al visitatore di “immergersi” all’interno del presepe grazie alla realtà virtuale.

Giunto alla terza edizione, quest’anno la NAtivity Experience torna nel ventre di Napoli, confondendosi tra le botteghe e i maestri artigiani del centro storico. L’esperienza sarà fruibile a partire dal 26 novembre 2022 (alle 18.00 l’inaugurazione) e fino al 6 gennaio 2023 nella chiesa di San Biagio Maggiore in via San Biagio dei Librai.

Ma in cosa consiste l’esperienza?

“L’utente – spiega Enrico Napolitano, ideatore e sviluppatore del format NAtivity – si accomoderà su uno sgabello girevole e indosserà un visore professionale che, a differenza di altre mostre multimediali, sarà collegato a un pc ad alte prestazioni che consentirà di essere letteralmente immersi all’interno del sogno di Benino, che da tradizione è il pastore più rappresentativo del presepe partenopeo. È dal suo sogno infatti che prende vita il presepe e sarà lui stesso ad accompagnare l’utente a conoscere i suoi amici pastori e bottegai. Il tutto tenendo fede alle peculiarità del vero presepe napoletano, trasformando così l’esperienza immersiva in un modo per tramandare una tradizione secolare vanto della nostra terra e della nostra città”.

Quest’annoNAtivity Experience gode, oltre del supporto della Fondazione Vico, del patrocinio morale del Comune di Napoli, che condivide le finalità divulgative e di recupero della tradizione dell’iniziativa. Sarà inoltre supportata dalle associazioni Storie di Napoli e Storie Campane e rientrerà nell’offerta turistica di Vascitour e InsolitArt Tour. A partire dal 4 dicembre e fino all’8 gennaio 2023, inoltre, la NAtivity Experience verrà replicata anche a Sorrento, all’Igloo Village, con il sostegno del Comune di Sorrento.

Informazioni utili

La NAtivity Experience, progetto tutto made in Napoli, è accessibile lunedì dalle 15.00 alle 19.00; dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00; il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00. Info e prenotazioni sul sito ETES o visitando il sito.