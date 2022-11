Doppio concerto di Nino D’Angelo a Napoli, dai grandi successi alle novità: info

Doppio concerto per Nino D’Angelo che, a gentile richiesta, porterà in scena al Palapartenope di Napoli Il Poeta che non sa parlare -Tour 2023, nelle date del 14 e del 15 aprile. I biglietti per la seconda data, appena annunciata, sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Doppio concerto per Nino D’Angelo a Napoli nel 2023: info e biglietti

Reduce da un tour estivo che ha fatto registrare il sold-out praticamente ovunque, Nino D’Angelo tornerà ad incantare il suo pubblico con un nuovo tour che farà tappa anche nella sua Napoli. Non mancherà spazio per i grandi successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, oltre ai brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco.

“Avrò la fortuna di esibirmi ancora una volta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e quindi la scaletta sarà più intima. Ci sarà l’occasione per divertirsi con il mio repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi” – ha dichiarato il cantante.

“Nuova data, 15 aprile 2023 al teatro Palapartenope. Grazie a tutto il popolo delle mie canzoni per avermi da sempre sostenuto. Alla mia età e più bello ancora sapere di essere così amato, soprattutto da tanti giovani. Grazie ancora” – ha scritto sui social.

Per la prossima primavera è in programma anche il doppio concerto di Gigi D’Alessio, in piazza del Plebiscito. Due grandi eventi dedicati alla musica e a due delle personalità più influenti del panorama artistico napoletano.