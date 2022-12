Natale e Capodanno da Lavela Beach Club: cenoni nell’oasi sul mare di Torre del Greco

Come ogni festività che si rispetti anche Natale e Capodanno si festeggiano in famiglia: i fratelli Lavela aprono le porte della loro casa, Lavela Beach Club, per accogliervi. Una location in riva al mare di Torre del Greco, un clima familiare e squisito cibo tradizionale: sono queste le tre costanti che Francesco e Giuseppe Lavela vogliono garantire nel fitto calendario di eventi natalizi che hanno ideato per i loro amati clienti.

“Da quando eravamo bambini attendevamo con ansia il mese di dicembre, perché ricco di festività da passare circondati dal calore della propria famiglia” afferma Francesco. Poi prosegue: “Io e mio fratello abbiamo voluto ricreare e trasportare nel nostro locale la magia che si creava nella nostra casa nelle festività natalizie, facendola provare ai cari clienti. Per questo abbiamo creato un calendario ricco di appuntamenti, ma soprattutto di condivisione, per tornare a stare insieme dopo questi anni di pandemia“.

Festività in casa Lavela: il calendario

“Con il nostro Chef abbiamo creato e selezionato una serie di menù che combinano l’innovazione e la tradizione per allietare il palato dei commensali di Lavela Beach Club”. Infatti, il fitto calendario delle festività in casa Lavela parte con la Vigilia dell’Immacolata, la sera del 7 dicembre. Aspettando l’arrivo dell’8, ci sarà una serata intitolata Mangia, bevi e ti diverti: al costo di soli 15 euro a persona gli ospiti Lavela, previa prenotazione, potranno cenare e rilassarsi con musica e tutti i servizi offerti dal locale, come la ludoteca per i più piccoli.

Il 25 e 26 dicembre, invece, ci sarà un tradizionale pranzo natalizio a soli 60 euro a persona, con musica live, intrattenimento, tombolata e animazione. Il 31 dicembre a casa Lavela si attende tutti insieme l’arrivo dell’anno nuovo con il Cenone di San Silvestro dal costo di 100 euro a persona, tra ostriche, mezzi paccheri con crema di scampi e tanto intrattenimento aspettando l’alba del primo giorno del 2023. Ma i festeggiamenti non finiscono qui: il 1 gennaio lo Chef delizierà gli ospiti di Lavela Beach Club con un menù di eccellenze campane a soli 60 euro a persona.

“Per trascorrere in pieno relax Natale e Capodanno abbiamo realizzato una promozione in collaborazione con l’Hotel Sirio, sito alle pendici del Vesuvio, dove i nostri commensali potranno andare a riposarsi dopo aver trascorso il loro tempo in nostra compagnia: il 25, 26 dicembre e 1 gennaio il pernottamento presso l’hotel e la degustazione nella nostra struttura costano 85 euro a persona compreso di colazione; il Cenone di Capodanno in unione al pernottamento, costa 130 euro a persona compreso di colazione”.

RIEPILOGO INFO

Chi: Lavela Beach Club;

Dove: Via Litoranea, 3, Torre del Greco;

Cosa: Stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, ludoteca, lounge bar, location per ricevimenti;

Sito: lavelabeach.business.site;

Recapiti: +393381215110 – +390812136144 – +393393323804

Costi: Menù di Natale 60 euro a persona; menù di Santo Stefano 60 euro a persona; menù di San Silvestro 100 euro a persona; menù di Capodanno 60 euro a persona; menù più pernottamento il 25 o 26 dicembre o 1 gennaio 85 euro a persona; menù più pernottamento il 31 dicembre 130 euro.