Domenica 19 febbraio a San Giorgio a Cremano si celebra il Carnevale con una grande festa in maschera tra personaggi Disney, trampolieri e animazione. Si tratta di uno degli eventi pensati per il divertimento di bambini e famiglie che animerà via Manzoni dalle 10:00 alle 13:30.

San Giorgio celebra il Carnevale: la grande festa con i personaggi amati dai bimbi

Una doppia festa per i cittadini che oltre a festeggiare il 70esimo compleanno di Massimo Troisi potranno immergersi nella magia del Carnevale partecipando all’iniziativa San Giorgio in Maschera. Si partirà con la sfilata dei personaggi Disney, dei cartoni animati e della tradizione carnevalesca che coinvolgeranno i tanti bambini travestiti.

Ci saranno anche trampolieri e giocolieri oltre a postazioni di trucco, palloncini e foto ricordo per tutti. Sarà allestito un palco che ospiterà animatori e artisti che si cimenteranno in coinvolgenti esibizioni di baby dance, uno spettacolo di bolle di sapone, il ballo delle principesse e tanto altro.

“Sulla scia di quanto fatto a Natale con la parata Disney che ha attratto migliaia di persone in strada a festeggiare con i personaggi più noti delle favole e dei cartoni, abbiamo messo in campo un’altra iniziativa analoga, anche per accontentare tutte quelle famiglie che mi hanno chiesto di ripetere la sfilata, per offrire nuovamente opportunità di divertimento e di festa, continuando a rendere la nostra San Giorgio a Cremano un territorio vivace e vissuto da tutta la comunità” – spiega il sindaco Giorgio Zinno sui social.

In occasione dell’evento, domenica 19 febbraio, dalle 8:30 alle 13.30 è stata istituita l’interdizione al traffico veicolare compreso tra l’intersezione con via G. Carducci e via Salvatore Di Giacomo.