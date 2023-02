A Napoli torna la Mascherata: bimbi, genitori e nonni insieme per la sfilata di Carnevale

Napoli – Sabato, 18 febbraio, al Vomero torna la Mascherata delle famiglie, un appuntamento che da oltre 20 anni riunisce bambini, genitori e nonni in una divertente parata di Carnevale. Si tratta di uno degli eventi più attesi dai cittadini che si uniranno in un corteo che, alle ore 10:30, partirà da via Scarlatti.

Napoli, al Vomero torna la Mascherata di Carnevale

Nella mattinata di sabato ad accogliere i partecipanti ci sarà lo staff della scuola Scarlatti, nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria, diretto dalla dottoressa Mariangela Marseglia. Il festoso corteo tra coriandoli, musica e animazione, proseguirà nella via dello shopping per poi virare verso il giardino della Scarlatti in via Enrico Alvino.

Qui grandi e piccini potranno dedicarsi una deliziosa pausa con i dolci della tradizione partenopea e l’intervento di Ciro&Ciro. Tra le maschere proposte non mancheranno quelle storiche come Pulcinella e Pierrot, un modo per tenere vive le radici culturali del nostro Paese.

Un vero e proprio momento di festa che i più piccoli potranno condividere con i propri familiari, in un’atmosfera di gioia e divertimento. Un’iniziativa che si aggiunge a Sottencoppa, il Carnevale partenopeo organizzato dal Comune di Napoli che nei giorni del 18 e 19 febbraio accoglierà ospiti di calibro internazionale in due location d’eccezione: Galleria Principe e Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Si tratta di un “Carnevale sonico” che già nel nome si fa interprete di uno stravolgimento che coinvolge ordini e consuetudini, liberando così il riso beffardo delle maschere, interpretate, in questo caso, dalle avanguardie musicali o da strabilianti strumenti del folklore.