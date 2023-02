Per la prima volta assoluta arriva a Napoli Le Cirque Top Performers, il gran galà con i migliori artisti del mondo del circo contemporaneo che si terrà dal 6 all’8 aprile al Palapartenope. Uno show spettacolare, senza animali, che coinvolgerà un cast di livello internazionale.

A Napoli arriva Le Cirque Top Performers

La più grande compagnia d’Europa di circo contemporaneo allieterà il pubblico con evoluzioni acrobatiche e atletiche da togliere il fiato, emozionando grandi e piccini. Sul palco si alterneranno i migliori artisti dal Cirque Du Soleil e dal Circo Contemporaneo, vere e proprie eccellenze delle arti circensi, tra numeri aerei e a terra dando vita ad uno spettacolo elettrizzante, imprevedibile ed emozionante.

Le stelle mondiali del circo regaleranno 3 giorni di magia al pubblico napoletano: ci sono equilibristi, acrobati, clown, contorsionisti, giocolieri, cantanti, musicisti, ballerini e tanti atleti che incanteranno adulti e bambini con i loro sorprendenti numeri e che hanno registrato il sold out ad ogni tappa del tour.

Un inno all’arte e alla spettacolarità che evita l’esibizionismo di animali veri per dare spazio al talento e all’innovazione. Su TicketOne è già possibile acquistare il biglietto per la tappa partenopea, dai costi differenti in base alla posizione scelta in platea: si parte dai 35 euro per gli adulti e 28 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni.

Le Cirque World’s Top Performers è una compagnia di nouveau cirque. È nata in Italia nel 2015 su iniziativa dell’imprenditore Gianpiero Garelli e valorizza le arti circensi in qualsiasi forma: equilibrismo, acrobazia, funambolismo, contorsionismo, giocoleria, umorismo, comicità, danza e musica.