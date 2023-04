A Napoli arriva il regno dello Street Food: 4 giorni di abbuffate a ingresso gratis

Dal 7 al 10 aprile 2023 a Napoli arriva il Mercato Europeo di Anva Confesercenti che porterà le prelibatezze italiane, europee e del mondo in piazza Dante con oltre 50 stand tra cucine on the road e street food. Un vero e proprio regno del gusto che accoglierà turisti e cittadini, inebriando di profumi e sapori le strade del centro partenopeo. Si tratta di uno degli eventi gastronomici più amati di sempre, ad ingresso gratis per tutti.

A Napoli arriva il Mercato Europeo: 4 giorni di street food

Per 4 giorni, dalle 10:00 a mezzanotte, nella celebre piazza Dante sarà allestito un vero e proprio mercato con una vasta area dedicata allo street food, prodotti tipici ed enogastronomici. Tanti gli stand che affolleranno la centrale piazza napoletana offrendo ai visitatori la possibilità di assaggiare specialità locali e mondiali, da quelle americane a quelle greche.

Non mancheranno postazioni di pasticceria, con i dolci della tradizione delle più svariate culture, oltre alle migliori birre artigianali. Uno street food di qualità che soddisferà i gusti anche dei palati più esigenti, proiettando i “commensali” in un’atmosfera unica.

“L’evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti oltre 50 stand internazionali e spazio anche per lo street food con cucine on the road. Si potranno gustare prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali” – si legge nel post diffuso sui social da Mercato Europeo – Anva Confesercenti.