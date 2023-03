Sagra dello Gnocco, 5 giorni di abbuffate tra primi, panini e pizze: ingresso gratis

A Furnolo di Teano, in provincia di Caserta, torna la Sagra dello Gnocco ai funghi porcini con la sedicesima edizione che si terrà dal 19 al 23 luglio. Si tratta di uno degli eventi culinari più attesi dalla popolazione, tra prelibatezze e specialità per tutti i gusti. L’ingresso è gratis.

A Furnolo torna la Sagra dello Gnocco

Dopo 3 anni di stop, prende il via l’edizione 2023 della celebre sagra che animerà per ben 5 giorni la frazione di Furnolo, situata alle pendici del parco regionale di Roccamonfina, immersa nel verde della natura incontaminata e circondata da castagneti centenari.

Nel corso dell’evento sarà possibile degustare non solo i famosi gnocchi lavorati a mano, uno per uno, e fatti con acqua e farina, ma anche tante altre specialità tipiche campane come panini con salsiccia e porchetta artigianale, oltre a pizze e buon vino locale.

Lo gnocco, protagonista indiscusso della sagra, sarà accompagnato dai pregiati funghi raccolti nei boschi circostanti ma non solo. Il piatto, infatti, sarà servito in diverse varianti: immancabile, ad esempio, quella al ragù o al sugo di pecora.

Durante i 5 giorni dell’evento si susseguiranno momenti di intrattenimento per grandi e piccini, tra spettacoli e musica popolare. Per tutti i visitatori, che potranno prendere parte liberamente e gratuitamente all’evento, è a disposizione un ampio parcheggio gratuito.

Il programma completo non è stato ancora reso noto. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra dello Gnocco ai funghi porcini;

Quando: dal 19 al 23 luglio 2023;

Dove: Furnolo di Teano, in provincia di Caserta.