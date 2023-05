Il regno dello Street Food con le specialità di Napoli e del mondo: ingresso gratis

Dopo il grande successo delle prime 38 tappe, la VII edizione dell’International Street Food arriva a Gragnano, in provincia di Napoli, che per 4 giorni, dal 18 al 21 maggio, da capitale della pasta si trasformerà in regno del cibo da strada. Si tratta di uno degli eventi di street food più importanti d’Italia, organizzato da Alfredo Orofino. L’ingresso è gratis.

International Street Food a Gragnano

La 39esima tappa della manifestazione, che vanta il patrocinio del Comune di Gragnano, avrà luogo in Piazza Amendola osservando i seguenti orari: giovedì 18 maggio dalle 18:00 a mezzanotte mentre venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio dalle 12:00 a mezzanotte.

Tanti i truck pronti a deliziare i visitatori e che proporranno le prelibatezze della cucina internazionale, senza dimenticare le realtà gastronomiche regionali e provenienti da tutta Italia. Sarà possibile gustare specialità di carne come quella argentina, gli arrosticini, gli hamburger di Angus, di Chianina, di Fassona.

Non mancherà il caciocavallo impiccato, la cucina siciliana, ‘o pere e ‘o musso, la porchetta di Ariccia, la pasta mantecata nella forma di cacio, la carbonara, le fritture di pesce, la pizza fritta, i panini di polipo, la paella spagnola. Il tutto accompagnato da una serie di birrifici di eccellenza sia italiani che stranieri.

Quanto ai dolci ci sarà l’imbarazzo della scelta tra gelati, bombette pugliesi, kurtos ungheresi, donuts americani e tanto altro. Nello stesso posto, dunque, si potranno gustare prodotti di Paesi diversi, molto lontani tra loro, ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

Ancora una volta saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa del festival che, con oltre 4 milioni di visitatori raggiunti nel 2022, prosegue il tour con un fitto calendario di tappe. Dopo Gragnano, l’International Street Food dal 19 al 21 maggio si sposterà a Pavia, Potenza e Macerata.