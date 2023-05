Fiera del Gusto a Pompei con le specialità del Sud: 4 giorni di abbuffate e mercatini

Dal 18 al 21 maggio la splendida piazza Bartolo Longo di Pompei ospiterà Gusto Italia in tour, la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato aperta a tutti dalle 10:00 a mezzanotte, con ingresso gratis.

A Pompei arriva Gusto Italia, la fiera delle specialità italiane

Patrocinato dal Comune di Pompei, grazie al sindaco Carmine Lo Sapio, la manifestazione è firmata dall’Associazione Italia Eventi e gode anche del patrocinio dell’UNOE. Si tratta di uno degli eventi più importanti dedicati alle tipicità e alle eccellenze delle principali Regioni italiane da degustare ed acquistare.

Nella tappa pompeiana saranno protagoniste le prelibatezze di ben 6 Regioni, prima fra tutte la Campania che, con la partecipazione di diverse aziende locali, proporrà una vasta selezione di salumi, formaggi, sott’oli cilentani e tartufi irpini di eccellenza oltre a caramelle, liquori, dolci della tradizione e coloratissimi donuts.

Da Capaccio Paestum, invece, giungerà l’ottimo miele da apicoltura artigianale e tanti prodotti realizzati con questo pregiato ingrediente. Immancabile la nocciola di Giffoni IGP con le sue spalmabili e il croccante preparato al momento.

Dalla Toscana arriverà un carico di cantucci, dai classici alle varianti con limone o cioccolato, mentre dalla Basilicata giungeranno peperoni cruschi, pasta artigianale, formaggi e salumi lucani come il Canestrato di Moliterno ma anche un imperdibile vino medievale ottenuto mediante un’antica ricetta.

Ampio spazio alle specialità del Sud con le perle calabresi, tra liquirizia, succo di cedro, nduja e pregiati salumi da suino nero, ma anche quelle della Puglia con i gustosi taralli friabili, disponibili anche senza lievito. Da non perdere i sapori tipici della Sicilia: dal cioccolato di Modica ai tanti dolci tradizionali tra cui cannoli e pasta di mandorle.

Ricco anche l’angolo dell’artigianato con bigiotteria, cappelli e bracciali, ceramica campana e simpatiche calamite da regalare. Ci saranno gioielli con fiori di resina, articoli artigianali in pelle, creazioni in legno con barche e modellini colorati nonché creme alla canapa di un’azienda irpina. Un’atmosfera da sogno arricchita da bambole antiche, cristalli profumati e prodotti per l’aromaterapia.

“Torniamo a Pompei come ogni anno in maggio, proprio di fronte al Santuario. Un mese importante per i fedeli che potranno raggiungere, in pochi minuti, anche gli scavi. Uniamo il buono e il bello della nostra straordinaria Italia, ricca di storia e di tipicità da scoprire e valorizzare” – sottolinea Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.