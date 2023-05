Lo spettacolo di Napoli dall’alto: 3 concerti gratis sulla lussuosa terrazza partenopea

Napoli – Dopo il Britannique e il San Francesco al Monte, anche il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo si rende protagonista del Maggio dei Monumenti 2023 ospitando, sulla splendida Terrazza Angiò, tre concerti gratis e aperti a tutti.

Intitolata Napoli in Vetta, la XXIX edizione del Maggio dei Monumenti si estenderà fino al 4 giugno, con oltre 80 eventi gratuiti. Il tema di quest’anno è la dimensione aerea, un modo per raccontare il patrimonio culturale partenopeo scoprendo la città nel segno dell’aria.

In linea con il filo conduttore dell’intera manifestazione, diversi sono gli spettacoli in programma presso i rooftop di prestigiosi alberghi partenopei. Questa settimana toccherà al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, una splendida struttura che sorge nel cuore di Napoli, a pochi passi dalla Gallera Umberto I, e che sarà la location d’eccezione dei tre concerti The Bird in Naples.

Gli spettacoli si terranno presso il Roof Garden Angiò, la grande terrazza dell’hotel posta all’11esimo piano che offre viste mozzafiato della città dall’alto e del suo magico Golfo. Tutti e tre avranno inizio alle ore 19:00, momento ideale per godersi uno spettacolare tramonto.

Il primo concerto è in programma per il 26 maggio con Vojago, Arcangelo Michele Caso e Quartetto d’Archi, il secondo si terrà il 27 maggio con Bagarija Orkestar, trio di fiati e percussioni, mentre l’ultimo il 28 maggio con Giuseppe Colucci e Divieto di Swing.

L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione. Basta collegarsi al sito Eventbrite, selezionare l’evento di proprio interesse e munirsi del ticket dell’importo di 0 euro. La vendita terminerà a breve, il biglietto sarà ritenuto valido fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo, trascorsi i quali l’organizzazione si riserverà il diritto di riassegnare i posti a quanti ne faranno richiesta sul posto. In caso di impossibilità a partecipare, si prega di annullare tempestivamente il proprio biglietto così da consentire lo scorrimento della lista d’attesa.