Franco Ricciardi, un concerto nella sua Napoli per i 30 anni di carriera: “È un sogno”

Franco Ricciardi celebra i 30 anni di carriera con un grande concerto nella sua Napoli che si terrà il 10 giugno 2023 presso lo stadio Diego Armando Maradona. L’artista napoletano, questa mattina, si è diretto a Palazzo San Giacomo per la presentazione del suo evento.

Franco Ricciardi, concerto allo stadio Maradona

“È un sogno che si realizza!” – ha esordito Ricciardi prendendo la parola nel corso della presentazione del concerto. L’artista partenopeo – con 30 anni di carriera alle spalle, due David di Donatello, un Nastro d’Argento, 21 album, tante collaborazioni e sperimentazioni nel cinema – tra pochi giorni darà il via ad un grande show che animerà lo stadio partenopeo.

Non solo successi musicali: l’artista si è reso protagonista di molteplici iniziative ed eventi a favore dei più deboli, dando voce a chi proprio non ne ha. Un talento che non ha mai dimenticato le sue origini continuando ad infondere coraggio e speranza a chi, come lui, è cresciuto in una periferia disagiata, riuscendo a trarne forza e dignità.

“Con me all’evento ci saranno molti amici però non voglio anticipare nulla, posso solo dirvi che porterò sul palco la stessa emozione che avrò io nell’esibirmi per tutti voi. Sarà una festa, sarà l’amore per la musica e per questa città e ci sarà anche una dedica speciale a Scampia“ – ha spiegato.

Un orgoglio per l’intera città di Napoli che trapela dalle parole del sindaco Gaetano Manfredi: “Franco Ricciardi è un figlio di Napoli, partito da lontano e giunto a straordinari traguardi artistici. I suoi fan lo amano soprattutto per l’umanità e la passione autentica. Con lui abbiamo avviato un percorso di inclusione sociale prima ancora che musicale”.

“Per la quattro giorni di Capodanno siamo stati dai ragazzi di Nisida fondendo arte e impegno civico. In questa scia, il concerto allo stadio Maradona sarà un appuntamento significativo. Il 10 parte, con Franco, una lunga serie di grandi eventi di valore nazionale e internazionale che stanno riportando Napoli al centro dell’attenzione”.

“Franco Ricciardi celebra i suoi trent’anni di carriera nella sua Napoli che tanto gli ha dato ed a cui tanto ha dato. Lo farà con tutti i napoletani e per la città. In coerenza con il progetto di Napoli Città della Musica varato dall’amministrazione comunale. Ricciardi è pronto a portare la sua esperienza di vita e professionale direttamente nelle scuole cittadine e inoltre donerà degli strumenti musicali ai ragazzi dell’Istituto penale minorile di Nisida. In tal modo si pianteranno ulteriori semi per una crescita culturale, sociale ed economica della città e dei suoi giovani” – dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco all’industria della musica e dell’audiovisivo.