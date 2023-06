Infiorata record nel Napoletano: oltre 250 mila fiori per realizzare opere spettacolari

Una vera e propria infiorata record è in programma per domenica 11 giugno a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, in occasione della celebrazione del Corpus Domini. Le strade del centro saranno invase da fiori colorati regalando spettacolo e meraviglia ai cittadini e a tutti coloro che accorreranno per ammirarli.

Infiorata a Sant’Antonio Abate: oltre 250 mila fiori colorati

“Sarà un’infiorata straordinaria che decorerà per un giorno intero un tratto di 350 metri di via Scafati, grazie al progetto dei floricoltori di Sant’Antonio Abate, alle associazioni e ai tanti volontari che stanno partecipando” – ha annunciato Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate.

Intitolato Sant’Antonio Abate in fiore, l’evento avrà inizio dalle 10 del mattino proseguendo fino alle 19.00 quando, nel centro pastorale Santa Maria Rosanova, partirà la processione che attraverserà il tratto decorato di via Scafati, compreso tra l’incrocio con via Paolo Borsellino e piazza Libertà.

Oltre 250 mila fiori coloreranno le vie cittadine, proiettando magnifici quadri (12 per l’esattezza, ognuno di dimensioni 3 metri per 7 metri) aventi per oggetto la pace, il Santo Patrono abatese e altri temi sacri, tra fede e spiritualità. Un’iniziativa che promuove il coinvolgimento dell’intera cittadinanza che potrà prendere parte alla realizzazione delle opere a partire dalle 18:oo di sabato 10 giugno.

“Dopo un confronto con associazioni nazionali quali Infioritalia e Le Vie dei Colori, diviene ufficiale la realizzazione di una delle più lunghe infiorate mai realizzate nel nostro territorio e che si estenderà per circa 350 metri lungo via Scafati. Fino a domenica mattina, lavoreremo con dedizione per adornare le strade con ben 250 mila fiori colorati, creando un’atmosfera di bellezza e meraviglia” – ha continuato la sindaca Abagnale.

“Ringraziamo tutti gli abatesi che da anni si adoperano per realizzare l’infiorata con dedizione e che quest’anno sono pronti a coinvolgere associazioni locali, singoli cittadini, famiglie e bambini in questa straordinaria opportunità di far squadra per la composizione dei quadri sull’asfalto. Così domenica mattina tutti potranno ammirare la bellezza dei quadri variopinti” – ha concluso.