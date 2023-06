Festa della Ciliegia nel magico borgo napoletano: tanto cibo, spettacoli e navetta gratis

Dopo il successo dello scorso anno, dal 16 al 18 giugno 2023, all’Antico Borgo di Castello, nel cuore di Gragnano (in provincia di Napoli) torna Borgo in Ciliegia, uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate, dedicato al tipico frutto. L’ingresso è gratuito.

Al Borgo Castello di Gragnano torna la festa della ciliegia

L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione e promozione della produzione cerasicola locale: la ciliegia di Castello, infatti, continua ad attestarsi come un’eccellenza del territorio gragnanese da tutelare e promuovere in tutto il mondo.

Saranno 3 giorni da trascorrere all’insegna del buon cibo, dell’arte, della cultura e della musica, in un’atmosfera di magia e divertimento. Il tutto in una location d’eccezione, il caratteristico e storico borgo medievale di Castello.

Diverse le prelibatezze che i visitatori potranno assaggiare e degustare. Per loro sarà riservato anche uno speciale menù interamente a base di ciliegia, dal primo al dolce. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale, spettacoli e danze popolari.

Le stradine del borgo e la piazza centrale saranno invasi dai profumi delle specialità culinarie del posto: non solo ciliegie, dunque, ma anche pasta e vino. Per raggiungere il Castello con facilità sarà possibile usufruire del servizio navetta gratuito da piazza Amendola, dove si potrà parcheggiare l’auto, passando per la magica Valle dei Mulini.

La ciliegia di Castello è la vera regina dei Monti Lattari. Un frutto che nasce e cresce proprio nei luoghi dove si terrà l’evento e che, grazie alle condizioni climatiche e alla sapiente cura delle tecniche di coltivazione, è riconosciuto tra i migliori in assoluto.