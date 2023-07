Pizza Expo, il regno del food con tanti show: da Franco Ricciardi a Biagio Izzo e Avitabile

Dal 5 luglio parte il Caserta Pizza Expo 2023, uno degli eventi dedicati al piatto partenopeo per eccellenza che si terrà nei giardini di Villa Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia, con un programma ricco di concerti e spettacoli. Cinque serate, con appuntamento finale il 9 luglio, da trascorrere all’insegna del buon cibo e della grande musica.

Caserta Pizza Expo 2023 con tanti concerti e spettacoli: il programma

Subito dopo il Pizza Village che ha animato i padiglioni della Mostra d’Oltremare, un altro grande evento dedicato alla pizza torna ad allietare l’estate campana. Nella splendida location del Parco Maria Carolina prenderà vita la grande festa del gusto che consentirà ai visitatori di assaggiare non solo le più buone pizze ma anche panini, prodotti caseari, piadine, kebab e specialità senza glutine.

Tante le aziende pronte a deliziare i propri ospiti, direttamente dai loro food truck. Il tutto non senza un programma di intrattenimento d’eccellenza: ogni sera, infatti, è prevista l’esibizione di un ospite, con grandi show e concerti.

Il 5 luglio, ad aprire la rassegna, sarà Franco Ricciardi, reduce del suo ultimo concerto allo stadio Diego Armando Maradona per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Il 6 luglio sarà Biagio Izzo ad intrattenere la platea con uno spettacolo tutto da ridere.

Il 7 luglio la musica partenopea risuonerà in ogni angolo del Parco con il live show di Enzo Avitabile. Il divertimento continua, poi, l’8 luglio con Tony Tammaro. Infine, il 9 luglio, a chiudere l’evento sarà l’artista e chitarrista Gabriele Esposito.

Per accedere al Caserta Pizza Expo bisogna acquistare il biglietto di ingresso online, sulla piattaforma Boxol. Il ticket, per le serate dal 6 al 9 luglio, ha un costo di 3 euro. Soltanto per la giornata inaugurale, con l’ospitata di Franco Ricciardi, ha un costo di 5 euro.