Prosegue il Festival delle Ville Vesuviane, l’evento che propone un ricco programma di spettacoli ed esibizioni in alcuni dei luoghi storici più belli che sorgono ai piedi del Vesuvio. I prossimi appuntamenti, in programma fino al 30 luglio, si terranno a Villa Campolieto di Ercolano, nella Cappella Reale di Portici e in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.

Festival delle Ville Vesuviane: il programma degli spettacoli

Giunto alla 34esima edizione, il Festival, promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, ripropone il tema dello scorso anno Progetto 700, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale delle splendide ville napoletane.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 12 luglio presso la Cappella Reale di Portici dove prenderà vita lo spettacolo Barocco Napoletano che, nel diffondere il gusto musicale sviluppatosi durante il regno di Carlo III, pone l’accento sul ruolo di Napoli e la Campania.

Il 13 e 14 luglio andranno in scena, presso l’Esedra della Villa Campolieto, Testasghemba e Gilgamesh – L’Epopea di colui che tutto vide: il primo con Germano Mazzocchetti Ensemble, la formazione attiva da oltre 15 anni dalle sonorità popolari e mediterranee; il secondo vede al centro del palco due grandi nomi del teatro, Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno.

Il 15 luglio è la volta di Terrapiatta – Heratostenes, di nuovo alla Cappella Reale di Portici, mentre il 16 a Villa Campolieto è in programma Argonauti – Giasone e Medea. La ricerca dell’uomo e la conseguente meraviglia è l’idea unica che accomuna entrambi gli spettacoli rientranti nel progetto ideato dal regista e coreografo Aurelio Gatti per il Festival delle Ville Vesuviane.

I successivi spettacoli si terranno ancora a Villa Campolieto: I Siciliani, vero succo di poesia (18 luglio), Carosonamente (19 luglio), Lezioni sul cervello (20 luglio), La misteriosa fiamma della regina Loana (22-23 luglio), Umberto Eco e la Memoria (23 luglio).

Il 24 luglio, con Elena Tradita, il Festival si sposterà a Villa Bruno di San Giorgio a Cremano. Dal 25 al 30 luglio a Villa Campolieto saranno rappresentati: Swan (25-26 luglio), Edipo a Colono (28-29 luglio), La Modernità di Sofocle (29 luglio), Shakespeare e Cervantes in Ghost Writers (30 luglio).

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21:00. I biglietti possono essere acquistati online, tramite la piattaforma Etes. Il prezzo, per quasi tutte le date, è di circa 10 euro con biglietto ridotto riservato agli under 28, agli over 65, alle forze dell’ordine, ai possessori di Campolietocard e agli accompagnatori dei disabili.