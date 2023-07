Festa a Mare di Sant’Anna, tra incendio del Castello e fuochi mozzafiato: il programma

Il 26 luglio a Ischia torna uno degli eventi più attesi in tutta la Campania: con la sfilata allegorica delle barche e il suggestivo spettacolo di fuochi, prenderà il via la 91esima edizione della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna che per il 2023 si presenta in una veste rinnovata. Un appuntamento fisso per la popolazione ischitana che continua ad incantare turisti e visitatori.

A Ischia torna la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna: il programma

Si parte con la tradizionale processione delle partorienti verso il tempietto dedicato a Sant’Anna e la sfilata delle cinque barche allegoriche, di cui due provenienti dal Golfo di Napoli, tracciando un ponte immaginario con i Campi Flegrei. Sarà una giuria d’eccellenza a giudicare le performance delle barche allegoriche in gara decretandone i vincitori.

Per l’edizione 2023 è stato istituito anche un premio alla memoria dell’artista isolano Mario Mazzella, oltra alla mostra fotografica che ripercorre le origini della festa, da ammirare direttamente dal pontile aragonese. Poi il momento più attesto: quello dell’emozionante spettacolo dell’incendio del Castello Aragonese che quest’anno vanta il privilegio dell’esibizione dal vivo del maestro Stephen Schlacks, compositore del rituale brano Blue Dolphin. Infine, uno strabiliante spettacolo piromusicale.

In attesa dello spettacolo a cielo aperto più atteso dell’anno, si esibiranno gli artisti Marilena Castigliola, Denis Trani, Teresa Sasso e Alessio Protopapa insieme alla Banda della Città di Ischia che sfilerà anche per le vie del borgo storico di Ischia Ponte. Ancora una volta, sarà la storica e suggestiva baia di Cartaromana a fare da sfondo alle celebrazioni per Sant’Anna, regalando viste mozzafiato dell’isola napoletana.

Anche quest’anno la Festa darà particolare importanza all’ambiente grazie al supporto dell’AMP Regno di Nettuno che coinvolgerà tutte le associazioni del territori isolano. Martedì 25 luglio alle ore 16.30 al Piazzale Aragonese vi sarà un info point ambientale a cura di Area Marina Protetta e laboratori di Educazione Ambientale a cura di AMP ed associazioni ambientali.

Giovedì 27 luglio ore 8.30 con punto di ritrovo presso Ristorante da Cocò per un coffee break, registrazione partecipanti, pianificazione attività e distribuzione materiale per la pulizia, che inizierà per le ore 9.30, delle scogliere e del fondale della baia.