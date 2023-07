Festa di Sant’Anna a Bacoli, da James Senese a Clementino: concerti gratis per tutti

Manca sempre meno alla Festa Patronale di Sant’Anna, la rassegna di eventi in programma a Bacoli dal 3 all’8 agosto per celebrare la Santa Patrona: oltre al tradizionale incendio del Campanile, con spettacolari fuochi pirotecnici, è previsto un ricco programma di comici e cantanti che si esibiranno con spettacoli gratis per tutti nella splendida Villa Comunale.

Festa di Sant’Anna a Bacoli: il programma dei comici e cantanti

“Bacoli si prepara ad essere una delle capitali dell’estate in Campania. Una settimana di grandi eventi tra musica, comicità, teatro e spettacolo in Villa Comunale, sul lago Miseno. Si canterà a squarciagola, si riderà tantissimo. Dai talenti del nostro territorio alle star dell’arte napoletana e italiana. Stiamo organizzando una festa indimenticabile, uno spettacolo mai visto prima, gratuito per tutti. Bacoli si trasformerà in un palcoscenico ricco di meraviglia. Un’incantevole area pedonale, affacciata su un paesaggio mozzafiato, ospiterà la Festa di Sant’Anna” – è l’annuncio diffuso sui social dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Ogni sera si terrà un grande spettacolo con ospiti d’eccezione. Tra quelli già annunciati ci sono: Clementino, James Senese, La Maschera, Ditelo Voi, Mixed By Erri, Napolindie, Gigi e Ross, Gabriele Esposito, Mavi, Vincenzo Comunale. E ancora: Andrea Tartaglia, Peppe Oh, La Femelle, Vesuviano, Roberto Lama, Ste, Jovine. Il tutto sotto la direzione artistica di Gianni Simioli di Radio Marte.

Festa di Sant’Anna a Bacoli: incendio del Campanile, spettacolo di fuochi e musica

La grande festa inizierà ancora prima del 3 agosto. La notte del 25 luglio, infatti, a partire dalle 22:30 sarà possibile assistere all’incendio del Campanile e allo spettacolo dei fuochi d’artificio con la suggestiva processione, a pochi passi dal mare.

La scia di fuochi luminosi sarà accompagnata dalla musica per dare vita ad uno spettacolo strabiliante, simile a quello che, nella stessa giornata, ancora in onore di Sant’Anna, si tiene ogni anno nella vicina Ischia, direttamente dal Castello Aragonese.