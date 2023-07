Il Borgo delle Favole 2023 dal 5 al 15 agosto a Quaglietta, frazione di Calabritto in provincia di Avellino. Nel borgo medievale di Quaglietta torna la kermesse che quest’anno diventa Il Borgo d’Oriente. Una denominazione che nasce dal tema, le Mille e una notte, la celebre raccolta di storie provenienti dall’Oriente che da oltre un millennio fa sognare generazioni di bambini ed adulti.

Il Borgo delle Favole al Borgo medievale di Quaglietta

Il Borgo delle Favole giunge alla sua quarta edizione: una manifestazione ormai collaudata, che ha registrato enormi apprezzamenti per la sua particolarità, l’organizzazione e la location meravigliosa che sembra uscita proprio da un mondo fiabesco. Uno degli eventi più amati dell’estate targato Ma dove vivono i cartoni? di Aurora Manuele, con la partecipazione della Pro Loco Acquae Electae e con il patrocinio del Comune di Calabritto, nella persona del sindaco Mimmo Centanni. Ha la direzione artistica di Francesco Chiaiese.

Il borgo medievale di Quaglietta e il suo Castello Normanno risalgono all’anno 1100: un posto incantato che per dieci giorni sarà totalmente abitato ed animato dai personaggi delle fiabe, in particolare quelle orientali de Le Mille e una notte, la famosissima raccolta di storie di origine egiziana, mesopotamica, indiana e persiana composte da autori differenti.

Il Borgo d’Oriente ambientato ad Agrabah con Alladin

Le atmosfere di Agrabah, la città dove si svolgono le avventure di Alladin che compie le sue peripezie per conquistare la bellissima principessa Jasmine, figlia del Sultano, saranno rievocate nella kermesse. Ci saranno ovviamente anche il Genio, la Lampada, il Tappeto Volante e tutti i personaggi che aiuteranno Aladino a far trionfare il bene sul male. Non mancheranno infatti avversari come Jafar ed Alì Babà da cui sfuggire affinché tutto si concluda con un lieto fine. Tutto questo tra le stradine piene di persone, odori e sapori orientali per un’immersione completa e totale in un’esperienza immersiva.

Il Mercato Orientale che ricorda il tradizionale suq di Marrakech

Una grande novità di quest’anno è il Mercato Orientale che ricorda il tradizionale suq di Marrakech dove è ambientata la storia di Alladin. Si potranno così acquistare oggetti tipici del Medioriente: incensi, lampade, tappeti e tantissimo altro. Un’atmosfera in cui non possono mancare le lezioni di Danza del ventre impartite da ballerini esperti a grandi e piccini.

Non solo Oriente, al Borgo delle Favole non possono mancare i personaggi Disney più amati: la Principessa Aurora, Trilly, Capitan Uncino, il Granchio Sebastian, Maui e Vaiana, la Sirenetta. Tutti potranno rivivere le avventure dei protagonisti delle fiabe, con la possibilità di volare sul tappeto volante ma anche assistendo a spettacoli dal vivo e musical come In fondo al mar (La Sirenetta) o quello ispirato ad Alladin, cantato e ballato dal vivo.

Inaugurazione il 5 agosto

L’inaugurazione del Borgo delle Favole si terrà sabato 5 agosto 2023 alle ore 17.00, mentre gli spettacoli avverranno tutti i giorni dalle 17 alle 22, fino alla gran chiusura di Ferragosto.

“Quest’anno ci siamo ispirati all’Oriente – ha detto la responsabile Aurora Manuele – trasformando il meraviglioso Borgo di Quaglietta, con cui la sinergia è ormai consolidata, in un posto incantato ispirato alle Mille e una notte. Ma nella straordinaria avventura non mancheranno i personaggi delle fiabe classiche e ispirati alla Disney. Oltre all’importanza dell’evento fantastico che nasce dal nostro progetto di family-exerience, ormai lanciato da cinque anni non solo in Campania ma anche in altre regioni d’Italia, e che ha lo scopo di coinvolgere in momenti ludici e costruttivi non solo i bambini ma anche i loro familiari, il nostro scopo è quello di promuovere il turismo di prossimità”.

“Perché andare all’estero – continua – se la Campania, l’Italia offrono siti spettacolari dal punto di vista paesaggistico, storico e architettonico? Con il Borgo delle Favole noi vogliamo dare risonanza a questo luogo incantato, il Borgo medievale di Quaglietta che fa parte anche dei siti Fai. Un posto meraviglioso che è anche albergo diffuso, in cui ci sono luoghi per la ristorazione ma anche per il pernottamento. Per cui le famiglie potrebbero sceglierlo anche come meta vacanziera, per una settimana o per un week end, così da usufruire della bellezza del luogo e anche delle rappresentazioni e degli spettacoli della nostra compagnia artistica”.

Il borgo medievale di Quaglietta dal 1100 alla contemporaneità

Il borgo medievale di Quaglietta, edificato intorno al 1100, è stato un comune autonomo fino al 1927 quando fu accorpato a Calabritto. In circa un secolo ha conservato la propria identità, soprattutto poiché rappresenta il principale luogo di interesse del comune irpino. Il suo poderoso castello di epoca longobarda domina dall’alto, emergendo dallo sperone roccioso su cui poggia in tutta la sua imponenza impreziosito dalla torre e dal mastio che si eleva al centro della costruzione.

Da qualche anno vive e si anima grazie ad un Albergo Diffuso che offre appartamenti dotati di tutti i comfort e percorsi enogastronomici di gran pregio. La storia della sua realizzazione e attivazione dimostra la volontà di elevare il borgo e il castello a luoghi di scambio di pensieri e linguaggi dell’anima, consentendo ai visitatori la possibilità di sperimentare, a pochi passi da paesaggi incantevoli, attività ricreative di vario tipo e sensazioni uniche in un ambiente magico e fiabesco. Segno di un fascino secolare, rimasto immutato nel tempo, il borgo medievale di Quaglietta è un’importante testimonianza storica della dominazione longobarda in Irpinia.

RIEPILOGO INFO

– Cosa: Il Borgo delle Favole

– Dove: Borgo medievale di Quaglietta, Calabritto

– Quando: dal 5 al 15 agosto 2023

– Spettacoli ogni ora dalle 17 alle 22

– Come si arriva a Quaglietta: Sulla Salerno-Reggio Calabria uscire a Contursi Terme e proseguire per 10 km. Strada Statale 91 che dista 3 km dal bivio di Calabritto

– Info e prenotazioni sul nostro sito www.madovevivonoicartoni.it

– Acquisto dei ticket alla biglietteria in loco