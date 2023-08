Un salto nel Medioevo, Amalfi celebra il Capodanno Bizantino: tra sfilate e concerto gratis

Amalfi è pronta a celebrare il Capodanno Bizantino e lo farà dal 31 agosto al 2 settembre: la splendida cittadina costiera è pronta a fare un tuffo nel passato, fino al Medioevo, tra cortei, rievocazioni, convegni e spettacoli che coinvolgeranno anche la vicina Atrani, e gran finale con concerto di Alex Britti.

Capodanno Bizantino ad Amalfi: corteo e concerto di Alex Britti

L’Antica Repubblica Marinara tornerà ad essere teatro di uno degli straordinari eventi storici celebrando il Capodanno Bizantino, ovvero l’inizio dell’anno fiscale e giuridico nell’epoca dell’Impero d’Oriente. Si susseguiranno tre giorni di celebrazioni e festeggiamenti coinvolgendo cittadini, visitatori e turisti in un emozionante viaggio che coniuga la centralità amministrativa e politica dell’Amalfi medievale al protagonismo culturale e turistico della città di oggi.

La 23esima edizione dell’evento ha un tema ben preciso: sarà dedicata alle capacità imprenditoriali degli amalfitani che già dal Medioevo consentirono ad Amalfi di acquisire una considerevole forza economica portandola ad essere prima tra le città marinare in ordine cronologico.

Capodanno Bizantino ad Amalfi: il programma

Si parte il 31 agosto con un convegno di studio a Largo Duca Piccolomini, cui seguirà l’intervista al nuovo Magister di Civiltà Amalfitana. Si tratta di un titolo assegnato ad un amalfitano che si è distinto per particolari meriti in uno dei settori di spicco dell’antica civiltà medievale.

Il primo settembre ci sarà la spettacolare rievocazione con il Corteo Storico che da Amalfi conduce al sagrato della Cappella San Salvatore de’ Birecto di Atrani, dove avrà luogo la cerimonia di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana in presenza dell’Arcivescovo.

Oltre 100 figuranti in costume d’epoca sfileranno per le vie della città e non mancherà l’affascinante rito medievale ispirato all’incoronazione dei Duchi di Amalfi suggellato dalla presenza dell’Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni, monsignor Orazio Soricelli.

Gran finale il 2 settembre con il concerto gratis di Alex Britti in piazza Municipio, alle ore 21:30. Il chitarrista romano porterà in scena un live coinvolgente ed energico, frutto di lungo lavoro, anello di congiunzione tra passato e presente della sua storia musicale.