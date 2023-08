Ca’pacciàmm Street Fest, tre giorni di ottimo cibo e artisti di strada ad ingresso gratuito

Il festival degli artisti di strada torna a Capaccio Paestum per la sua settima edizione: Ca’pacciàmm Street Fest si terrà questo weekend, da venerdì 25 agosto a domenica 27 agosto 2023 nel centro della bellissima località cilentana.

Ca’pacciàm, il festival degli artisti di strada a Capaccio Paestum

Musicisti, giocolieri, trampolieri, circensi e tanti stand enogastronomici e di artigiano locale invadono le strade della cittadina in provincia di Salerno. Per quest’anno, il percorso si sviluppa da piazza Tempone, passando per Corso Vittorio Emanuele e piazza Orologio, fino ad arrivare a via Fontana Nuova.

Grazie ai lavori di ristrutturazione della pavimentazione, fortemente voluti dall’amministrazione della città di Capaccio Paestum, retta dal sindaco Franco Alfieri, il centro storico indossa l’abito più bello e dona al festival un valore aggiunto, riportando il capoluogo ad avere un posto centrale nella storia della città.

Esibizioni, mercatini e cibo da strada: un evento davvero per tutti

“Siamo felicissimi di annunciare la VII edizione del Ca’pacciamm Street Fest, – come dichiara Anna Rosa Palladino, presidente dell’Associazione Ca’pacciàmm – un evento che sta diventando un appuntamento fisso e importante dell’estate capaccese, un momento in cui l’arte, la musica, il teatro di strada si fondono, creando pura bellezza. Tutto arricchito dal colore dei mercatini, dal profumo dello street food e soprattutto dal nuovo abito che il centro storico di Capaccio indosserà quest’anno”.

Artisti di strada, mercatini di artigianato e l’immancabile area food, dove i visitatori potranno gustare montanarine, cuoppo napoletano, panino con genovese, tagliata di anguria, graffe, cocktail e tanto altro.

“Ca’pacciàmm Street Fest – come spiega Orazio De Rosa della Baracca dei Buffoni, che cura la direzione artistica dell’iniziativa – è un momento di incontro che si rinnova da sette edizioni tra gli artisti e un pubblico di tutte le età. Gli spettacoli in programma quest’anno sono stati scelti per l’intrattenimento ludico ricreativo e allo stesso tempo culturale, per scoprire l’arte di strada in maniera pratica e diretta ed entrare in contatto con tradizioni diverse rispetto a quelle conosciute. Gli spettatori potranno interagire con gli artisti per espandere la propria percezione e curiosità, generando desideri nonché il piacere della scoperta”.

L’iniziativa rientra in “La Campania è”, progetto promosso dall’Unione AGIS Campania e dagli associati di ARTEC (per il teatro), di Sistema MeD (per la musica e la danza), di ANESV (per lo spettacolo viaggiante). La direzione artistica è affidata alla Baracca dei Buffoni e l’organizzazione è a cura dell’Associazione Ca’pacciàm. Il festival è a ingresso gratuito per il pubblico.

Info: 347 824 2982 – capacciamm@gmail.com

Facebook: Ca’pacciàmm Fest

Instagram: capacciam_street_fest